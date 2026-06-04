Bertāna pārstāvētā “Dubai” finālsēriju sāk ar panākumu pār “Partizan”
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva piecus punktus un palīdzēja "Dubai" Adrijas līgas finālu sākt ar uzvaru.
Finālsērijas pirmajā mačā "Dubai" mājās ar 99:93 (29:24, 24:20, 16:22, 30:27) pārspēja Belgradas "Partizan" un sērijā līdz trīs uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Bertāns spēlēja 25 minūtes un 42 sekundes, kuru laikā realizēja vienu divu punktu metienu un vienu no pieciem tālmetieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle un divas piezīmes, iekrājot +/- rādītāju +10 un efektivitātes koeficientu četri.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 22 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlē bija Džanans Musa, vēl 19 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles pievienoja Makinlijs Raits, bet Čimanga Kabengele iekrāja 19 punktus un astoņas bumbas zem groziem.
Belgradas komandā Karliks Džounss izcēlās ar 21 punktu, kamēr Stērlings Brauns guva vēl 20 punktus.
"Dubai" izcīnīja pirmo vietu gan pirmajā posmā, gan labāko astoņu komandu grupā. Ceturtdaļfināla sērijā Dubaijas komanda ar 2-0 pārspēja Suboticas "Spartak", un pusfinālā ar 2-1 apspēlēja Melnkalnes vienību Podgoricas "Buducnost".