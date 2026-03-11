ASV brīdina par bīstamiem signāliem no Irānas, kas varētu liecināt par „snaudošo” aģentu aktivizēšanu Rietumos
ASV izlūkdienesti ir pārtvēruši šifrētus radiosignālus, kas, visticamāk, nāk no Irānas un varētu kalpot par signālu slepeno aģentu tīklu aktivizēšanai ārvalstīs.
Šādu informāciju, pamatojoties uz ASV tiesībsargājošajām iestādēm izplatītu iekšējo brīdinājumu, publiskojis telekanāls „ABC News”.
Kā liecina ASV izlūkdienestu sākotnējā signālu analīze, šifrētais ziņojums ar jaudīgas radiostacijas starpniecību pārraidīts uz vairākām valstīm neilgi pēc tam, kad šā gada 28. februārī apvienotajā ASV un Izraēlas triecienā tika nogalināts Irānas teokrātiskā režīma augstākais līderis ajatolla Ali Hameneji. Par viņa pēcteci valsts vadītāja amatā šobrīd iecelts Modžtaba Hameneji.
Pārtvertais radiosignāls bijis šifrēts un, visticamāk, adresēts saņēmējiem, kuru rīcībā ir nepieciešamie šifri ziņojuma atkodēšanai. Informācijas nodošana pa radio, neizmantojot internetu vai mobilos sakarus, ir pārbaudīta metode vēstījumu nodošanai slepenajiem aģentiem ārvalstīs. Izplatītajā brīdinājumā uzsvērts, ka šī pārraide varētu būt signāls ārvalstīs iefiltrēto „snaudošo” aģentu aktivizēšanai.
Lai gan precīzs ziņojuma saturs joprojām nav atšifrēts un nekas neliecina par apdraudējumu kādai konkrētai valstij, ASV varasiestādes devušas rīkojumu tiesībsargājošajām iestādēm pastiprināti uzraudzīt aizdomīgu radiofrekvenču aktivitāti. Šis atklājums apstiprina izlūkdienestu bažas, ka Teherāna atbildes triecieniem varētu izmantot Rietumos izvietotos aģentu tīklus.
Tikmēr Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči paziņojis, ka Teherāna neplāno sēsties pie sarunu galda ar ASV un ir gatava turpināt raķešu triecienus, uzsverot, ka ASV un Izraēlas veiktie uzbrukumi nav spējuši iznīcināt valsts kodolprogrammu un raķešu infrastruktūru. Otrdien Aragči arī norādījis, ka Irāna turpinās cīnīties tik ilgi, cik būs nepieciešams, tādējādi apšaubot ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumu, ka konflikts drīz beigsies.
Arī Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss paziņojis, ka tikai tas „noteiks kara beigas”, noraidot Trampa izteikumus, ka karš lielā mērā ir beidzies. Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, tostarp arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā.