Zelenskis intervijā paziņo: "Kārtis ir mūsu rokās!" VIDEO
Pirms gada Ukrainas prezidents piedzīvoja ļoti skandalozu uzņemšanu Baltajā namā, kuras laikā ASV prezidents Donalds Tramps Zelenskim norādīja, ka "viņa rokās nav nevienas kārtis". Ukrainas prezidents intervijā īru blogerim Kīlanam Robertsonam norādījis, ka "kārtis Ukrainai jau bija tobrīd", tomēr tagad tās ir acīmredzamas visiem, jo Ukraina kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju aizsardzības tehnoloģiju jomā.
"Es teiktu, ka jā, mums ir kārtis," sacīja Zelenskis, atbildot uz jautājumu par to, vai Ukraina tagad ir spējīga palīdzēt citām valstīm un kļuvusi par globālu spēlētāju aizsardzības jomā. Zelenskis norādīja, ka pirms gada Ukraina vēl nebija spējīga parādīt savas spējas, taču šobrīd pat ASV prezidents Donalds Tramps lūdza Ukrainas palīdzību cīņā ar Irānas droniem "Shahed". "Amerikāņi mūs lūdza, un es, protams, esmu lepns, ka mēs varam palīdzēt saviem amerikāņu partneriem," sacīja prezidents.
Viņš uzsvēra, ka tas ir liels pagrieziena punkts, ka Ukraina, kas sākotnēji tika uzskatīta par karā ievainojamu valsti, tagad ir kļuvusi par spēku, kuram ir tehnoloģiskās un militārās spējas, lai ietekmētu globālo drošību.Zelenskis arī uzsvēra, ka Ukraina ir ieguldījusi lielus līdzekļus un resursus, lai attīstītu jaunas aizsardzības tehnoloģijas, tostarp pret-dronu sistēmas, kas ir kļuvušas par būtisku aizsardzības elementu mūsdienu karos.
"Mēs esam radījuši paši savas tehnoloģijas, kas palīdz mums aizsargāties no uzbrukumiem un nodrošināt mūsu teritorijas drošību," norādīja Zelenskis, uzsverot, ka šīs tehnoloģijas ir būtiskas ne tikai Ukrainai, bet arī citām valstīm, kas saskaras ar līdzīgiem draudiem.
Globālā drošība: dezinformācija kā ierocis
Zelenskis intervijā pievērsa uzmanību arī tam, kā Krievija izmanto dezinformāciju, lai ietekmētu globālo sabiedrību un destabilizētu citus reģionus. "Krievija izmanto dezinformāciju kā veidu, lai destabilizēt valstis un ietekmēt to politiku bez tiešiem cilvēku upuriem," pauda Zelenskis.
Prezidents norādīja, ka Krievija aktīvi izplata melus un falsificē informāciju, izmantojot medijus un sociālos tīklus, lai radītu negatīvu ietekmi un šķelšanos citās valstīs. Zelenskis piebilda, ka šī dezinformācija ir izplatījusies ne tikai Eiropā un ASV, bet arī citos reģionos, piemēram, Vidējos Austrumos un Āfrikā. Viņš uzsvēra, ka dezinformācija ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, kas apdraud globālo drošību, un pasaule ir jāapzinās šīs problēmas nopietnība.
Karadarbība Tuvajos Austrumos var izvērsties par plašāku karu
Zelenskis, ka karadarbība Tuvajos Austrumos var novest pie plašāka konflikta. "Ja šī karadarbība Tuvajos Austrumos netiks apturēta, mēs varam nonākt pie pasaules mēroga konflikta," pauda Zelenskis, uzsverot, ka pasaulei ir jāpieņem ātri un efektīvi lēmumi, lai novērstu trešā pasaules kara izcelšanos, jo tas var radīt vēl lielākus globālus draudus.
Zelenskis uzsvēra, ka šis nav tikai karš par teritoriju vai politiku, bet tas ir jautājums par globālo drošību. "Visiem jābūt gataviem rīkoties ātri, lai nepieļautu pasaules mēroga konfliktu," viņš teica, piebilstot, ka Ukrainas pieredze liecina, cik būtiski ir pieņemt ātrus un pārdomātus lēmumus globālās drošības jautājumos.
Ukrainas izturība un Zelenska loma kā valsts vadītājam
Zelenskis arī atzīmēja Ukrainas tautas izturību un spēju pārvarēt kara radītos izaicinājumus: "Mūsu tauta ir ļoti stipra un mēs turpinām cīnīties par savu brīvību un nākotni," viņš sacīja. Prezidents atzīmēja, ka, neskatoties uz grūtībām un zaudējumiem, ukraiņi saglabā savu apņēmību un spēju palīdzēt citiem. "Mēs esam cilvēki ar sirdsapziņu," piebilda Zelenskis, uzsverot, ka ukraiņu izturība un apņēmība ir kļuvusi par daļu no Ukrainas identitātes.
Runājot par savu lomu kā valsts vadītājam, Zelenskis norādīja ka prezidenta amats nes līdzi milzīgu atbildību par katru pieņemto lēmumu. "Es kā prezidents atbildu par savu tautu," viņš sacīja, piebilstot, ka viņam bieži nav laika, lai rūpētos par ģimeni, jo viņa galvenā rūpe ir Ukraina un tās cilvēki. Zelenskis pauda cerību, ka pēc karadarbības viņam radīsies iespēja vairāk pievērsties ģimenes dzīvei, taču pašlaik viņš jūtas atbildīgs par Ukrainu un tās cilvēkiem.