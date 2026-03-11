Sievietei, kura apšaudīja dziedātājas Riannas māju, draud mūža ieslodzījums
Sievietei, kura apsūdzēta par šāvienu raidīšanu uz dziedātājas Riannas mājām, draud mūža ieslodzījums, ja viņa tiks atzīta par vainīgu, vēsta žurnāls “People".
35 gadus vecajai Ivannai Ortisai, kuru apsūdz par popzvaigznes Riannas rezidences virzienā raidītiem šāvieniem, izvirzītas 14 smagas apsūdzības, tostarp mēģinājums nogalināt. Ortisai otrdien, 10. martā, tika izvirzīta apsūdzība par slepkavības mēģinājumu. Saskaņā ar “People” iegūto kriminālsūdzību, šis noziegums tika veikts apzināti un ar iepriekšēju plānošanu.
Papildus šai apsūdzībai Ortisai ir arī 10 apsūdzības par uzbrukumiem ar šaujamieroci un trīs apsūdzības par šaušanu uz apdzīvotām mājām vai dzīvojamo treileri.
Losandželosas apgabala prokurors Neitans Dž. Hočmans norādīja, ka šaušana apdzīvotās teritorijās ir ļoti bīstama un apdraud dzīvību, un par šādu rīcību būs jāatbild. “Lai gan šajā gadījumā neviens netika ievainots, šāda neapdomīga vardarbība mūsu sabiedrībā netiks pieļauta, un šāvējiem būs jāatbild par to,” Hočmans teica preses paziņojumā.
Apsūdzētās advokāts Džamarkuss Bredfords iesniedza Ortisai nevainības lūgumu, tomēr vēlāk viņš to atsauca līdz pilnas apsūdzības izskatīšanai, kas plānota šī mēneša beigās.
Preses konferencē Hočmans apstiprināja, ka māja, kur notika apšaude, pieder dziedātājai Riannai. 38 gadus vecā Rianna tur dzīvo ar partneri, reperi A$AP Rocky, un viņu trim bērniem.
Saskaņā ar apsūdzību Ortisa piebraukusi pie Riannas mājas un vairākkārt izšāvusi ar triecienšauteni. Incidenta laikā mājās atradās astoņi cilvēki: Rianna, A$AP Rocky un viņu trīs bērni, kā arī Riannas māte un divi darbinieki.
Pēc apšaudes Ortisa, kā tiek ziņots, aizbēga no notikuma vietas, taču tika aizturēta neilgi pēc tam. Saskaņā ar “Los Angeles Times” ziņām, Ortisa ir Floridas štata iedzīvotāja un jau iepriekš bijusi vairākas reizes aizturēta.
Pagaidām nav skaidrs, vai Ortisai ir kāda personiska saistība ar Riannu.