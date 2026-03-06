Šmits ar 12 punktiem atgriežas laukumā, “Anadolu Efes” zaudē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien ULEB Eirolīgas mačā ar 12 punktiem atgriezās laukumā pēc aptuveni mēnesi ilga pārtraukuma, viņa pārstāvētajai Stambulas "Anadolu Efes" piedzīvojot neveiksmi.
"Anadolu Efes" mājās ar 88:91 (19:26, 28:23, 15:19, 26:23) piekāpās Vilērbānas ASVEL.
Šmits, kurš nebija spēlējis kopš februāra sākuma, laukumā bija 16 minūtes un 26 sekundes un realizēja trīs no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viens bloķēta metiens, viena piezīme un četri izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu 15.
Stambulas vienībā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Šehmuss Hazers, bet 18 punktus un piecas bumbas zem groziem pievienoja Sabens Lī. Viesu uzvaru ar 26 punktiem sekmēja Braians Angola.
"Anadolu Efes" ar deviņām uzvarām 30 spēlēs turnīra tabulā atrodas 19. vietā, kamēr ASVEL ar bilanci 8-22 ir par vienu pozīciju zemāk.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".