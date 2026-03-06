Rīgas ostā atklāj modernizētu sašķidrinātās gāzes termināli
FOTO: Rīgas osta uzsāk stratēģisku partnerību sašķidrinātas propāna gāzes piegādēs no ASV
Šā gada 6. martā Rīgas ostā tika prezentēts SIA “Latvijas Propāna Gāze” modernizētais sašķidrinātās propāna gāzes (SPG) terminālis un jaunizbūvētā infrastruktūra, kas ir vienīgais šāda tipa terminālis Baltijā un turpmāk nodrošinās liela izmēra transatlantisko sašķidrinātās gāzes tankkuģu uzņemšanu un apkalpošanu. Termināļa modernizācijā SIA “Latvijas Propāna Gāze” ir investējusi 10 milj. eiro un jaunā infrastruktūra tika nodota ekspluatācijā 2026. gada janvārī. Paredzams, ka jau šogad Rīgas ostā tiks pārkrautas 400 000 tonnas sašķidrinātās dabasgāzes no ASV, tā būtiski stiprinot Latvijas un visa reģiona enerģētisko drošību.
“Rīgas ostas termināļa modernizācija ir stratēģisks solis Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā un piegāžu diversifikācijā. Pateicoties uzņēmuma mērķtiecīgām investīcijām, Latvija kļūst par nozīmīgu enerģētikas mezglu Baltijas reģionā, kas spēj uzņemt transatlantiskās piegādes un nodrošināt tās ne tikai vietējam tirgum, bet arī kaimiņvalstīm. Šādas investīcijas vienlaikus stiprina mūsu ostu konkurētspēju un ekonomikas noturību ģeopolitiskās nenoteiktības apstākļos,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
SIA “Latvijas Propāna Gāze” pēdējos gados veic būtiskas investīcijas infrastruktūras attīstīšanā un modernizācijā. Reaģējot uz ģeopolitisko situāciju, uzņēmums jau 2019. gadā uzsāka mērķtiecīgu termināļa modernizācijas projektu. Tika uzlabota dzelzceļa infrastruktūra terminālī un paplašināts sliežu ceļu skaits, kā arī izbūvētas papildus vietas dzelzceļa vagonu pārkraušanai. 2024. gadā pēc satricinājumiem pasaules enerģētikas tirgū, uzņēmums uzsāka liela izmēra SPG tankkuģu izkraušanas infrastruktūras projektēšanu un būvniecību – 780 metrus gara gāzes cauruļvada izbūvi no dziļūdens piestātnes līdz SIA “Latvijas Propāna Gāze” terminālim un modernu tehnoloģiju kompleksu SPG uzsildīšanai, lai varētu veikt lielo kuģu izkraušanu. Sašķidrinātā gāze tiek pārvadāta kuģos -43o C temperatūrā, kas pēc izkraušanas terminālī ar īpašu tehnoloģiju tiek sildīta līdz apkārtējās vides temperatūrai.
“Šis projekts ir labs piemērs tam, kā mērķtiecīgas investīcijas ostas infrastruktūrā paplašina Latvijas transporta un loģistikas sistēmas iespējas. Rīgas osta spēj uzņemt arvien lielākus kuģus un nodrošināt efektīvu kravu tālāku pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem uz Baltijas un Ziemeļeiropas tirgiem. Tas stiprina Latvijas lomu kā nozīmīgam loģistikas mezglam Baltijas jūras reģionā,” uzsver satiksmes ministra parlamentārais sekretārs Kristaps Zaļais.
Modernizētā infrastruktūra ļauj pārkraut SPG tieši no lielā kuģa uz mazāka izmēra kuģiem, ar kuriem to piegādā klientiem Somijā un Skandināvijas valstīs. Vienlaikus modernizācija ir būtiski paaugstinājusi arī kraušanas procesu drošību terminālī. Lielo SPG kuģu izkraušanas infrastruktūrai ir vairāku līmeņu automātiska drošības sistēma, kas tiek vadīta bez cilvēku līdzdalības, tādējādi novēršot kļūdu rašanās iespējamību un stiprinot termināļa drošību. Projekta ietvaros paplašinātā dzelzceļa iespējas ļauj pilnībā nodrošināt Latvijas tirgu, kā arī apkalpot Lietuvas un Igaunijas SPG pieprasījumu. Savukārt ar autotransportu no Rīgas ostas regulāri tiek veiktas piegādes uz Poliju, Ukrainu, Lietuvu un Igauniju - vidēji 110 automašīnas katru dienu no SIA “Latvijas Propāna Gāze” termināļa piegādā SPG ārpus Latvijas robežām.
“Pēdējo gadu ģeopolitiskās pārmaiņas ir parādījušas, cik svarīga ir diversificēta un uzticama energoresursu piegādes ķēde. Rīgas ostas termināļa modernizācija ļauj importēt sašķidrināto propāna gāzi no rietumu valstīm, kā arī nodrošināt tās piegādes Baltijas un Austrumeiropas tirgiem. Kā Igaunijas investors mēs jau vairāk nekā 30 gadus attīstām stratēģiskus enerģētikas projektus. AVH Grupp uz Alexela bāzes ir izveidojis vienu no lielākajiem enerģētikas pakalpojumu portfeļiem Igaunijā, ieguldījis LNG terminālā Haminā Somijā, un tagad arī SIA “Latvijas Propāna Gāze” infrastruktūrā Rīgā, rezultātā stiprinot visa reģiona enerģētisko drošību,” uzsver SIA “Latvijas Propāna Gāze” padomes priekšsēdētājs un galvenais akcionārs Heiti Hēls (Heiti Hääl).
Regulāru propāna gāzes piegāžu uzsākšanu no ASV uz Rīgas ostu iezīmēja tankkuģis CERRO ALTO EXPLORER, kas ar 20 000 tonnām sašķidrinātas propāna gāzes ienāca Rīgas ostā 28. februārī. Tas ir būtisks solis Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā un Rīgas ostas attīstībā, tai kļūstot par uzticamu transatlantisku enerģētikas mezglu Baltijas reģionā. CERRO ALTO EXPLORER ir sašķidrinātās propāna gāzes tankkuģis, būvēts 2023. gadā. Kuģa garums ir 180 metri, platums 29 metri un kravnesība (GT) 26 515 tonnas.
“SPG piegāžu uzsākšana no ASV un lielo kuģu apkalpošana SIA “Latvijas Propāna Gāze” terminālī apliecina Rīgas ostas uzņēmumu spēju diversificēt biznesu, attīstīt modernu ilgtspējīgu ostas infrastruktūru, nodrošināt augstas pievienotās vērtības kravas no rietumu partneriem, un rezultātā paaugstināt arī Rīgas ostas kopējo konkurētspēju,” norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Iepriekš termināļa rīcībā bija piestātne, kur varēja apkalpot tikai nelielus kuģus ar ietilpību līdz 3000 tonnām. Šādi SPG kuģi kuģo tikai Baltijas jūrā un Eiropas piekrastē, bet transatlantiskās piegādes neveic.
“Latvijas Propāna Gāze” turpinās veikt investīcijas termināļa attīstībā. Tiek plānots paplašināt SPG uzglabāšanas kapacitāti un aktīvi strādāts pie risinājumiem, lai jau drīzumā uzsāktu jaunu termināļa paplašināšanas projektu.