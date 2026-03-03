Krievu iebrucēji atraduši jaunu risinājumu un frontē sākuši maskēt antenas kā kokus
Krievijas okupanti ir sākuši maskēt savu iekārtu antenas kā kokus. Par to "Facebook" ziņoja Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskrestnovs (iesauka "Flash").
Beskrestnovs ziņo, ka Krievijas okupanti izmanto plastmasas sietu un putas, lai maskētu savas antenas. Rāmis ir nokrāsots atbilstošā krāsā. Pēc tam ienaidnieks atstāj maskētās antenas frontē. Šīs antenas tiek izmantotas ienaidnieka radaru pretpasākumu darbināšanai un bezpilota lidaparātu vadībai.
Serhijs Beskrestnovs iepriekš ziņoja, ka Krievijas okupanti ir sākuši transportēt FPV dronus, izmantojot "Shahed", papildus "Molnija" un "Gerbera" droniem. Viens "Shahed" var transportēt divus FPV dronus. Tas ir nepieciešams, lai palielinātu FPV dronu darbības rādiusu.
FPV dronu vidējais darbības rādiuss ir 10–15 km. Tas ir galvenais dronu veids, ko izmanto frontes līnijās. FPV dronu transportēšana ar citiem bezpilota lidaparātiem ievērojami palielina to darbības rādiusu.
Beskrestnovs paziņoja arī to, ka Krievija cenšas kompensēt sakaru trūkumu caur "Starlink" termināļiem, izmantojot "Barraž" dirižabli. Tas var pacelt līdz 100 kg kravas 20 km augstumā. Tiek ziņots, ka "Barraž" nodrošina sakarus vairāku simtu kilometru attālumā. Krievijas okupācijas armija plāno izmantot šādus dirižabļus, lai nodrošinātu sakarus ar savām vienībām frontes līnijās "Starlink" termināļu vietā.