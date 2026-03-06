Cēsīs pasniegtas “Lielās mūzikas balvas”
"Lielās mūzikas balvu" kategorijā "Gada koncerts" piektdien Cēsīs saņēma Taņa Duņa "Budas pasijas" atskaņojums 28. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēgumā, ...
FOTO: pasniegtas “Lielās mūzikas balvas”; par gada koncertu atzīst “Budas pasijas”
"Lielās mūzikas balvu" kategorijā "Gada koncerts" piektdien Cēsīs saņēma Taņa Duņa "Budas pasijas" atskaņojums 28. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēgumā, ko Rīgas Kongresu namā diriģēja Māris Sirmais.
Garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertā piedalījās arī Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", Rīgas Doma zēnu kora grupa un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kā arī solisti Viktorija Majore, Ieva Parša, Jolanta Strikaite, Mārtiņš Zvīgulis, Jirans Dzja un Hasibagens.
Koncertzālē "Cēsis" ar "Lielās mūzikas balvu" par mūža ieguldījumu godināta ērģelniece Larisa Bulava, kā arī komponists un muzikologs Georgs Pelēcis. Par gada jauno mākslinieku atzīts dziedātājs Eduards Rediko.
Kategorijā "Par izcilu interpretāciju" uzvaras laurus plūca čelliste Magdalena Ceple. Godalgota arī dziedātāja Zanda Švēde par izcilu sniegumu gada garumā, bet balvu par izcilu darbu ansamblī saņēma vijolniece Magdalēna Geka.
"Lielās mūzikas balvu" saņēmis Jēkabs Jančevskis, kura "Pirmā simfonija" atzīta par gada jaundarbu. Par izcilu sniegumu džezā ar balvu godināts sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko. Medija "Delfi" auditorijas simpātiju balsojumā uzvarēja dziedātājs Eduards Rediko.
"Lielā mūzikas balva" ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. To kopš 1993. gada ik gadu piešķir Kultūras ministrija (KM) pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas. Laureātus izvēlas žūrija, kuras locekļi visu gadu apmeklē koncertus un ik mēnesi tiekas sēdēs. Balvas pasniegšanas ceremoniju organizē KM un VSIA "Latvijas Koncerti".