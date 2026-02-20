Krievija atradusi alternatīvu "Starlink" Baltkrievijā: eksperts skaidro, kas Ukrainai jādara
Ukraina ir saskārusies ar jaunu problēmu, ko tomēr var atrisināt, veicot virkni nepieciešamu pasākumu.
Pēc piekļuves ierobežošanas "Starlink" satelītu sistēmai Krievija ir sākusi arvien vairāk izmantot alternatīvas dronu vadības metodes, tostarp tīkla sakarus. Tas jau ir redzams nesenajos uzbrukumos Ukrainas ziemeļos, kur ir reģistrēti mēģinājumi izmantot sakaru infrastruktūru Baltkrievijā. To "24. kanālam" pastāstīja aviācijas eksperts un rezerves virsnieks Anatolijs Hrapčinskis.
Viņš norāda, ka Baltkrievijas teritorijā jau iepriekš tika izvietotas bāzes stacijas, lai uzturētu sakarus ar uzbrukuma droniem, jo īpaši bezpilota lidaparātiem "Shahed". Tas ietver unikālas signālu pārraides ķēdes izveidi. Pirmais drons saņem vadību caur torņiem un pēc tam var darboties kā retranslators citām ierīcēm, radot noturīgu vadības un kontroles tīklu pat bez tiešas piekļuves satelīta kanāliem. Šī shēma ievērojami sarežģī Ukrainas pretgaisa aizsardzības darbu, jo droni kļūst mazāk atkarīgi no tradicionālajiem sakaru kanāliem un var darboties autonomāk.
Kas Ukrainai jādara?
Hrapčinskis uzsver, ka Ukrainai nevajadzētu reaģēt, pilnībā pārtraucot mobilos sakarus. Daudz efektīvāka būtu izveidot visaptverošu pretpasākumu sistēmu. Pirmkārt un galvenokārt, tas attiecas uz elektroniskās karadarbības sistēmu izstrādi, kas spēj apslāpēt plašu signālu un navigācijas klāstu. Viņš uzskata, ka Ukrainai ir jāatgriežas pie liela mēroga elektroniskās karadarbības sistēmas "Pokrova" koncepcijas, kas paredzēja nepārtraukta radara lauka izveidi.
Šādai sistēmai jāietver dažādi sensori, sākot no klasiskajiem radariem līdz akustiskajiem un vizuālajiem detektoriem, un jānodrošina kontroli pār galvenajiem virzieniem, tostarp robežām un kritiskās infrastruktūras pieejām.
Eksperts īpaši uzsver nepieciešamību izveidot "aizsargzonas" ap stratēģiskiem objektiem, kur iepriekš tiks izvietotas sakaru traucēšanas un draudu atklāšanas sistēmas.
Tas ļaus reaģēt ne tikai pēc notikuma, bet pat tuvojoties droniem.
Sistēmiska problēma
Hrapčinskis norāda uz sistēmisku problēmu Ukrainas aizsardzības nozarē. Tas ir vienotas stratēģijas trūkums. Viņš uzskata, ka daudzi uzņēmumi pašlaik darbojas nesakarīgi, bez skaidras izpratnes par kopīgiem mērķiem. Tas noved pie nesaderīgiem risinājumiem un palēnina tehnoloģiju ieviešanu. Viņš min Rietumvalstu piemēru, kur valdība skaidri nosaka tehniskās prasības un piešķir finansējumu konkrētām izstrādnēm. Viņš apgalvo, ka Ukrainai ir jārīkojas līdzīgi. Jāsinhronizē ražotāju centieni, jāvienkāršo piekļuve Eiropas tirgiem un jāizveido skaidri spēles noteikumi aizsardzības nozarei.