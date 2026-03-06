Ungārija izraidīs septiņus ukraiņus, kuri aizturēti aizdomās par naudas atmazgāšanu
Ungārijas varasiestādes nelēmušas izraidīt septiņus ukraiņus, kurus Ungārijas Nodokļu un muitas pārvalde aizturēja par skaidras naudas un zelta pārvadāšanu lielā apjomā.
Reaģējot uz aizturēšanu, Ukraina apsūdzēja Ungāriju, ka tā sagrābusi par ķīlniekiem Ukrainas bankas darbiniekus, kas transportēja 40 miljonus ASV dolāru, 35 miljonus eiro un deviņus kilogramus zelta.
Ungārijas valdības preses pārstāvis Zoltans Kovačs paziņoja, ka aizturētie Ukrainas pilsoņi ir identificēti.
"Varasiestādes atklāja, ka operāciju vadīja bijušais Ukrainas Drošības dienesta ģenerālis, viņa vietnieks bija bijušais Ukrainas Gaisa spēku majors, un viņam palīdzēja personas ar militāru pieredzi. Pamatojoties uz šiem datiem, visas septiņas personas tiks izraidītas no Ungārijas," paziņoja Kovačs.
Iepriekš Ungārijas Nodokļu un muitas pārvalde paziņoja par inkasācijas transportlīdzekļu un Ukrainas bankas darbinieku aizturēšanu "aizdomās par naudas atmazgāšanu". Pārvalde sākusi kriminālprocesu saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu pret septiņiem Ukrainas pilsoņiem.