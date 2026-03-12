Virza apstiprināšanai Saeimā grozījumus likumā par nodokļu atvieglojuma termiņa pagarināšanu Liepājas SEZ
Saeimas Budžeta un finanšu komisija virza apstiprināšanai likuma grozījumus, kas Liepājas SEZ ļaus slēgt ieguldījumu līgumus līdz 2035. gada beigām un piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līdz 2050. gadam. Pagarinājums stiprinās investīciju piesaisti un reģiona konkurētspēju, saglabājot līdzšinējās 80% nodokļu atlaides.
Saeimas Budžeta un finanšu komisija 11. martā nolēma virzīt Saeimai 3.lasījumā apstiprināšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās””.
Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēdē uzsvēra, ka Liepājas SEZ esošā nodokļu regulējuma pagarinājums nodrošinās konsekventus un skaidrus priekšnoteikumus investīciju piesaistei un reģiona konkurētspējai. Tas ir būtisks nosacījums gan esošo investoru stabilai attīstībai, gan jaunu investoru piesaistei.
Grozījumi paredz, ka Liepājas SEZ kapitālsabiedrības varēs slēgt ieguldījumu līgumus līdz 2035. gada 31. decembrim un tiešo nodokļu atvieglojumus piemērot līdz 2050. gada 31. decembrim.
Saeima jau š.g. 12. februārī apstiprināja Liepājas SEZ darbības termiņa pagarinājumu līdz 2050.gada 31.decembrim.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par veiktajām investīcijām var piemērot uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi (dividendēm) 80% apmērā un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80% apmērā.