Krievijas Z kanāli sašutuši par Ukrainas armijas jauno taktiku un pieprasa Kremļa iejaukšanos
Dronu uzbrukuma video atklājis Krievijas karaspēka ievainojamību, mēģinot nodibināt sakarus. Tas Krievijas militārajos "Telegram" kanālos izraisījis sašutumu.
Krievijas militārie propagandisti arvien skaļāk sākuši komentē situāciju frontē pēc tam, kad Krievijas armija sāka saskarties ar nopietnām sakaru problēmām. Pat Krievijas Z kanāli ir sākuši publicēt Ukrainas bruņoto spēku video, atklājot Krievijas auditorijai milzīgo problēmu, ar ko okupanti saskaras frontē.
Video komentē arī galvenais Krievijas kanāls "Vojenij osvedomiteļ. Video redzami Krievijas karavīri, kas kāpj augstā tornī, lai uzstādītu WiFi moduli un izveidotu sakaru "tiltu" savai vienībai. Ukrainas drons viņus pamana un uzbrūk no augšas. Video materiālos redzams, kā mēģinājums "manuāli salabot sakarus" pārvēršas tūlītējās medībās no gaisa.
Nav sakaru, tāpēc karavīri ir spiesti riskēt. Kad trūkst normālu, drošu sakaru, Krievijas vienības ķeras pie improvizētiem risinājumiem. Viņi uzstāda aprīkojumu uz torņiem, jumtiem un mastiem. Tas nav "tehnisks darbs", tā ir iziešana atklātā vietā. Cilvēks vislabāk redzams augstumā, un dronam nav jāveic sarežģīti manevri "uz zemes".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ukrainas Aizsardzības ministrija kopā ar ASV uzņēmēja Īlona Maska kompāniju "SpaceX" atrada risinājuma problēmai, kas saistīta ar satelīta interneta sistēmas "Starlink" izmantošanu Krievijas dronos. "SpaceX" izdevās atslēgt nelegālos "Starlink" termināļus, radoti krieviem frontē pamatīgas problēmas.
Situāciju vēl vairāk pasliktināja pašas Krievijas ieviestie ziņojumapmaiņas platformas "Telegram" ierobežojumi. Kāds krievu militātists ziņoja, ka caur to tika pārraidītas pavēles un koordinātas, un tika atvieglota saziņa starp vienībām. Šobrīd "savienojamība samazinās" un haoss frontē tikai pieaug.