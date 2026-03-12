Aizvadītas azartiskas telpu orientēšanās sacensības Liepājas Valsts ģimnāzijā
Liepājas Valsts ģimnāzijā 7. martā vairāk nekā simts dalībnieku sacentās telpu orientēšanās sacensībās pa četriem skolas stāviem, kur sarežģītā maršruta dēļ tika slēgtas kāpnes, gaiteņi un izveidoti labirinti. Par uzvarētājiem galvenajās grupās kļuva Laura Ditke (S21) un Alvis Reinsons (V21), bet kopumā medaļas sadalīja astoņās vecuma un sarežģītības grupās.
7. martā Liepājas Valsts ģimnāzijā pulcējās vairāk nekā simts orientēšanās sporta entuziastu, lai piedalītos telpu orientēšanās sacensībās. Dalībniekiem bija jāveic divas distances pa skolas četriem stāviem. Ātrākie dalībnieki, kuri visus kontrolpunktus atrada visīsākajā laikā, tika apbalvoti.
Dalībniekiem bija jāveic distances, kas veda pa vēsturiskās ēkas dažādām klasēm, aktu zāli, sporta zāli, gaiteņiem un citām telpām. Lai padarītu distanci izaicinošāku, daļa kāpņu un gaiteņu tika slēgti, bet citviet izveidoti labirinti, kas dalībniekiem lika rūpīgi plānot maršrutu.
Sacensības notika astoņās vecuma un sarežģītības grupās. Katrā no tām dalībniekiem bija jāveic divas distances. Noslēgumā tika apbalvoti labāko rezultātu ieguvēji, kuri sakrāja vismazāko laika summu.
Sieviešu S21 grupā ātrākā bija liepājniece Laura Ditke, divas distances veicot ar kopējo laiku 31 minūte un 30 sekundes. Otrajā vietā ar laiku 31:32, zaudējot tikai divas sekundes, ierindojās Anna Kudrjavceva, bet trešajā vietā finišēja Elīna Biseniece ar laiku 37:38.
Vīriešu V21 grupā uzvaru izcīnīja Alvis Reinsons no orientēšanās kluba “Ozons” ar kopējo laiku 23 minūtes un 10 sekundes. Otrajā vietā ierindojās Haralds Šillers (24:35), bet trešajā vietā finišēja Valdis Pēteris Otaņķis (25:30).
Sieviešu S40 grupā uzvarēja Elīna Mankus, otrajā vietā – Vita Vītola, savukārt trešajā vietā ierindojās Ieva Spriņģe. Vīriešu V40 grupā uzvaru izcīnīja Guntars Mankus, otrajā vietā finišēja Juris Valdmanis, bet trešo vietu nosargāja Pēteris Īvāns.
Starp meitenēm S12 grupā uzvaru guva Ieva Krēķe no Aizputes, savukārt otrajā vietā ierindojās Anna Jurkāne. Meiteņu S16 grupā uzvarēja Daniela Vitkeviča, kam sekoja Amandra Ķude un Paula Daniela Aumale. Bet starp zēniem V12 grupā labu rezultātu uzstādīja Kārlis Ditke, savukārt V16 grupā – Daniels Drieka un Niks Maksimivs.
Papildus tika piedāvāta arī vienkāršāka “Easy” grupa, kurā dalībniekiem bija jāveic tikai viena distance – to izvēlējās veikt 35 dalībnieki.
Sacensības organizēja orientēšanās klubs “DR-Krasts” un biedrība “Wolf Events” ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Liepājas Valsts ģimnāzijas atbalstu.