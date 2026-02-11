Nolaupītāji atbrīvojuši Venecuēlā sagūstīto opozīcijas politiķi. Tomēr viņš jau atkal nonācis nebrīvē
No gūsta ticis atbrīvots Venecuēlas opozīcijas politiķis Huans Pablo Gvanipa, kurš tika nolaupīts svētdien Karakasā, vien dažas stundas pēc viņa atbrīvošanas no cietuma. Tomēr viņa dēls Ramons apgalvo, ka tēvs jau atkal nonācis nebrīvē.
Jau ziņots, ka Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā dažas stundas pēc atbrīvošanas no cietuma, tika nolaupīts viens no Venecuēlas opozīcijas redzamākajiem pārstāvjiem un tuvs Venecuēlas opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado sabiedrotais - Huans Pablo Gvanipa. “Pirms dažām minūtēm Huans Pablo Gvanipa tika nolaupīts Los Čorros rajonā Karakasā. Smagi bruņoti vīri civilajās drēbēs ieradās pie viņa ar četriem transportlīdzekļiem un ar varu viņu aizveda [nezināmā virzienā]," vietnē "X" pauda Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado.
Vīrieša dēls Ramons Gvanipa paziņojis, ka nu tēvs ir atbrīvots no gūsta un ģimene par to jūtas “atvieglota”. Tomēr viņš piebildis, ka tēvs joprojām esot netaisnīgi ieslodzīts, jo viņam Venecuēlas valdība esot piemērojusi mājas arestu.
Ramons sacīja, ka tēvs sākotnēji tika atbrīvots svētdien ap plkst. 11.00 pēc vietējā laika, un pēc pēc atbrīvošanas viņš tikās ar citu ieslodzīto ģimenēm. “Viņš izteica vairākus paziņojumus un mobilizēja daudz cilvēku,” sacīja Ramons, piebilstot, ka neilgi pēc tam viņu nolaupīja neidentificēti drošības spēki, kuriem mugurā nebija formas tērpi.
Otrdien Ramons platformā X paziņoja, ka nolaupītāji tēvu ir atbrīvojuši un nu viņš atrodas mājās, Marakaibo pilsētā. “Mans tēvs joprojām ir netaisnīgi ieslodzīts, jo mājas arests joprojām ir uzskatāms par ieslodzījumu. Mēs pieprasām viņa pilnīgu atbrīvošanu, kā arī visu politisko ieslodzīto atbrīvošanu,” viņš rakstīja.
Gvanipa 2017. gadā tika ievēlēts par Zulijas štata gubernatoru, taču valsts diktatora Nikolasa Maduro valdība viņam liedza stāties amatā, jo viņš atteicās zvērēt uzticību Maduro izveidotajai Konstitucionālajai asamblejai. 2024. gadā politiķis atteicās atzīt Venecuēlas viltotos prezidenta vēlēšanu rezultātus, un tika apsūdzēts terorismā un valsts nodevībā.
2025. gada maijā Venecuēlas drošības spēki viņu aizturēja. Opozīcija un cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka Maduro valdība gadiem ilgi aiztur politiskos opozicionārus, lai apspiestu valdības kritiķus. Tikmēr Venecuēlas valdība noliedz, ka valstī atrastos politiskie ieslodzītie, uzstājot, ka "visi aizturētie Venecuēlā saukti pie atbildības par krimināliem noziegumiem".