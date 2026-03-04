Zviedrijas centrālā banka izplatījusi iedzīvotājiem aicinājumu mājās glabāt skaidru naudu
Zviedrijas centrālā banka aicina visus pilngadīgos valsts iedzīvotājus mājās glabāt skaidru naudu vismaz vienas nedēļas tēriņiem, lai kara vai citas krīzes gadījumā būtu iespējams iegādāties pārtiku, medikamentus un citas pirmās nepieciešamības preces.
Kā raksta "Bloomberg", bankas sabiedrībai adresētajās vadlīnijās par norēķiniem teikts, ka katram pieaugušajam mājās būtu jāglabā 1000 Zviedrijas kronu (aptuveni 90 eiro). Tāpat Zviedrijas iedzīvotāji tiek aicināti turēt vairāku banku izsniegtas maksājumu kartes un izmantot vietējo tiešsaistes norēķinu pakalpojumu "Swish".
"Piekļuve dažādiem norēķinu veidiem uzlabo sabiedrības iespējas veikt maksājumus īslaicīgu traucējumu, krīžu un, ļaunākajā gadījumā, kara laikā," teikts bankas paziņojumā.
Šie ieteikumi ir jaunākais Zviedrijas varasiestāžu solis, lai sagatavotu sabiedrību iespējama militāra vai kiberuzbrukuma sekām, ņemot vērā pieaugošos draudus no Krievijas un, mazākā mērā, Irānas. Iepriekš valdība jau izplatīja katrai mājsaimniecībai informatīvus bukletus, kuros cita starpā skaidrots, cik daudz dzeramā ūdens nepieciešams uzglabāt un kā iegūt informāciju elektroapgādes pārtraukumu laikā.
Tā kā Zviedrijā dominē digitālie norēķini un tikai aptuveni katrs desmitais maksājums notiek skaidrā naudā, valsts finanšu sistēma krīzes apstākļos ir ļoti ievainojama.
Lai gan banka ir aicinājusi pieņemt jaunu likumu skaidras naudas statusa aizsardzībai, šāds tiesību akts vēl nav apstiprināts. Vienlaikus centrālā banka noteikusi, ka līdz 1.jūlijam ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja sistēmas traucējumu gadījumā par pārtiku un medikamentiem norēķināties ar maksājumu kartēm bezsaistes režīmā.
Arī Krievijas kaimiņvalstu Somijas un Norvēģijas centrālās bankas jau iepriekš ir izdevušas līdzīgas vadlīnijas, aicinot savus pilsoņus krīzes situācijām sagatavot skaidru naudu un vairākas maksājumu kartes.