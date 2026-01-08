Bijusī Trampa padomniece: Krievija jau 2019. gadā bija gatava Venecuēlu samainīt pret Ukrainu
Krievijas amatpersonas jau 2019. gadā paudušas gatavību atdot Venecuēlu ASV rokās apmaiņā pret pilnīgu rīcības brīvību Ukrainā, paziņojusi bijusī ASV prezidenta Donalda Trampa padomniece Fiona Hila.
Kaut gan Krievijas amatpersonas nekad oficiāli nav piedāvājušas šādu darījumu, Krievijas toreizējais vēstnieks ASV Anatolijs Antonovs vairākkārt viņai izteicis mājienus, ka Krievija būtu gatava ļaut ASV rīkoties Venecuēlā pēc saviem ieskatiem, ja ASV atbildētu ar analoģisku laipnību attiecībā uz Krievijas darbību Eiropā, viņa pastāstījusi “Associated Press”. “Bija kaut kas līdzīgs aplinkus runām par iespējamo darījuma noslēgšanu, taču toreiz nevienu tas neieinteresēja,” sacīja Hila. Viņa piebilda, ka tajā laikā Baltā nama politika bija saskaņota ar sabiedrotajiem, par Venecuēlas pagaidu prezidentu atzīstot opozīcijas līderi Huanu Gvaido.
Kā vēsta “ABC News”, Tramps 2019. gada aprīlī nosūtīja uz Maskavu savu toreizējo vadošo padomnieci Krievijas un Eiropas jautājumos Hilu, lai Krievijas amatpersonām paziņotu, ka “Ukraina un Venecuēla nav savstarpēji saistītas.”
Hila uzsvēra, ka Trampa pirmās prezidentūras laikā Krievija savos medijos popularizēja šo ideju, atsaucoties uz 1823. gadā formulēto toreizējā ASV prezidenta Džeimsa Monro doktrīnu, kurā ASV iebilda pret Eiropas iejaukšanos Rietumu puslodes lietās un apmaiņā solīja neiejaukties Eiropas lietās. Tieši šo doktrīnu Tramps izmantoja, lai pamatotu pagājušajā nedēļā veikto invāziju Venecuēlā, tās prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanu un Venecuēlas pārvaldības pārņemšanu.
Tagad Kremlis ir “sajūsmā” par ideju, ka lielvalstis, tādas kā Krievija, Ķīna un ASV iegūst ietekmes sfēras, jo tas pierāda, ka “kurš stiprāks, tam taisnība”, uzskata Hila. Šādā situācijā Ukrainas sabiedrotajiem būs grūtāk nosodīt Krievijas agresiju kā “nelikumīgu”, jo “mēs tikko esam saskārušies ar situāciju, kad ASV ar izdomātu ieganstu ir pārņēmusi citu valsti vai vismaz “nocirtusi galvu” tās valdībai.”
Zīmīgi, ka par Maduro sagūstīšanu jau verbāli plosījušies dažādi Krievijas deputāti, par visu izteikties gribošais Čečenijas valdnieks Ramzans Kadirovs, odiozais eksprezidents un Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, Krievijas ārlietu resora runassieva Marija Zaharova, Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vasilijs Nebenzja, taču vienīgais cilvēks, kurš Krievijā nosaka visu politiku, diktators Vladimirs Putins joprojām klusē.