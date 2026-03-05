PVD pastāsta, kādas sūdzības bijušas pamats pārbaudēm Rīgas Teikas vidusskolā
Pēc ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja maiņas Rīgas Teikas vidusskolā krasi pasliktinājās ēdiena kvalitāte, uz ko norādīja satrauktie skolēnu vecāki. Skolas vadība atzina, ka problēmas tiešām bijušas.
Jaunais pakalpojuma sniedzējs SIA "Marniko", kas ik dienu nodrošina maltītes aptuveni 900 Teikas vidusskolas skolēniem, pēdējo gadu laikā piedzīvojis ļoti strauju izaugsmi.
"Lursoft IT" dati liecina, ka uzņēmuma apgrozījums no nepilna miljona eiro 2022. gadā pieaudzis līdz 3,79 miljoniem eiro 2024. gadā. Uzņēmums pieder SIA "Biotech Development International", kā arī fiziskām personām Annai Lokometei un Maksimam Rapoportam.
Turpretī skolēni, kurus šajā mācību iestādē sāka barot uzņēmums, iesākumā piedzīvoja ļoti strauju ēdiena kvalitātes kritumu.
Kā portālam Jauns.lv norādīja sašutušie vecāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad ēdināšanas pakalpojumus skolā nodrošināja SIA "Žaks-2", pašreizējā kvalitāte kļuva "stipri sliktāka".
Skolēni regulāri sūdzējās par ēdiena tekstūru un garšu, piemēram, makaroni esot pārvārīti un salipuši, bet kartupeļi – "glumi un ūdeņaini".
Situācija attīstījusies tiktāl, ka daudzi bērni pusdienas skolā neēda, tā vietā izvēloties pusdienot kafejnīcā vai iegādāties uzkodas tuvējā veikalā. Kāda 9. klases skolnieces mamma portālam Jauns.lv atklāja, ka viņas meita skolas pusdienas ēd reti vai faktiski nemaz, jo tās vienkārši neesot garšīgas.
Īpašu neapmierinātību pauž tie vecāki, kuriem nav Rīgas domes līdzfinansējuma un par pusdienām jāmaksā pilna cena – vairāk nekā trīs eiro. Ņemot vērā kvalitātes neatbilstību cenai, vairāki vecāki apsvēruši iespēju lauzt noslēgtos ēdināšanas līgumus.
Skola problēmu atzina
To, ka ir problēmas ar jauno ēdinātāju SIA "Marniko" saziņā ar vecākiem jau rudenī atzina arī skolas administrācija. Kā stāsta skolnieces māte, skola vecākiem izplatīja informāciju, skaidrojot, ka sadarbības sākumposmā nācies saskarties ar dažādiem objektīviem šķēršļiem. Vadība nenoliedza, ka "tādas ķibeles kā pārvārīti vai līdz galam neizvārīti makaroni var gadīties", taču uzsvēra, ka uzņēmums cenšas nepilnības novērst.
Lai uzlabotu situāciju, skola solīja pielāgot ēdienkarti skolēnu vēlmēm, izņemot no tās pozīcijas, kuras bērni neēd. Tāpat skola apņēmās veikt monitoringu, lai fiksētu, cik daudz ēdiena paliek uz šķīvjiem neapēsts.
Sarunā ar portālu Jauns.lv Rīgas Teikas vidusskolas direktore Guna Pudule taisnojās, ka problēmas ar jauno ēdinātāju bija vērojamas tikai sadarbības sākumposmā. Direktore atzina, ka pēc pakalpojuma sniedzēja maiņas sākumā tiešām radušās organizatoriskas problēmas un saņemtas sūdzības, taču "organizatoriskās lietas ir sakārtotas". "Šobrīd es neredzu vairs problēmu," uzsvēra Pudule.
Skolas vadītāja informēja, ka janvārī ēdinātājs veicis skolēnu un vecāku aptauju. Lai gan direktore pati rezultātus vēl nav skatījusi, kritiku izsaukušais uzņēmums esot norādījis, ka "kopumā tie ir labi". Tāpat skolā viesojies Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Pārbaudēs konstatēti "mazi pārkāpumiņi", kas galvenokārt "attiekušies uz darbības sākumposmu".
PVD skolā “dzīvojis kā mājās”
Taču, kā Jauns.lv pēcāk apgalvoja situācijai pietuvināts avots, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori skolā viesojoties ļoti bieži, situāciju raksturojot ar apgalvojumu, ka dienests tur "dzīvo kā mājās".
Tomēr tiek norādīts, ka, neskatoties uz regulārajām vizītēm, būtiski pārkāpumi līdz šim nav fiksēti. Kā apgalvo avots, tas esot raisījis aizdomas, ka dienestā, iespējams, strādā kāds uzņēmumam pietuvināts darbinieks, kurš iepriekš brīdinot par plānotajām pārbaudēm, jo, viņaprāt, citādi neesot izskaidrojams, kāpēc inspektori pārkāpumus neesot saskatījuši pat gadījumos, kad uz tiem ticis norādīts.
Jauns.lv vērsās PVD, lai vaicātu – kādas tieši sūdzības tika saņemtas konkrētās skolas gadījumā. PVD pēcāk informēja, ka viena sūdzība tika saņemta par pasniegto ēdienu kvalitāti – iespējams, tiek pasniegts iepriekšējā dienā pagatavots ēdiens. Pārbaudē informācija neapstiprinājās.
Otrā sūdzība bija par pasniegtu neatbilstošas kvalitātes, iespējams, bojātu ēdienu. Pārbaudē informācija neapstiprinājās.
Iestāde gan atteicās sniegt sīkāku informāciju par konkrētās skolas pārbaudīšanu: “PVD uzraudzības izpildē iesaistītajām institūcijām un amatpersonām jānodrošina uzraudzības un kontroles gaitā iegūtās informācijas neizpaušana. Līdz ar to pārbaudes laikā sastādītie pārbaudes protokoli nav publiski pieejami un tos PVD neizsniedz trešajām personām.”