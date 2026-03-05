Brokastu idejas katrai nedēļas dienai - mūsu ģimenes iecienītākās receptes
Ja ģimenē ir pusaudzis un sešgadniece un abi ir gana izvēlīgi ēdāji, tad visbiežāk brokastīs jāpiedāvā vairākas maltīšu iespējas.
Variāciju brokastīm ir patiešām daudz, tāpēc padalīšos ar mūsu ģimenē biežāk gatavotajām receptēm. Taču laiku pa laikam noteikti der izmēģināt kaut ko jaunu – gan tāpēc, lai neapnīk, gan arī tamdēļ, lai bērni mācītos iepazīt citas garšu kombinācijas.
Pirmdiena
Tā kā brīvdienās parasti cepam pankūciņas, visbiežāk pirmdienu rītos brokastīs ir tieši tās, uzsildītas karstā gaisa friterī kā tikko ceptas – vienam garšo ar zemeņu, otram vajag aveņu ievārījumu.
Ja pankūkas nav ceptas vai brīnumainā kārtā jau apēstas, tad laiks karstmaizēm: mazos gabalos sagriež desu, vienu tomātu vai marinēto gurķi, sarīvē sieru un sajauc ar majonēzi un kečupu. Sastāvdaļu proporcijas ņem pēc gaumes. Gatavo masu liek uz graudu maizes un cep: karstā gaisa friterī – 175 grādos 4 minūtes, cepeškrāsnī – 190 grādos kādas 7–9 minūtes.
Otrdiena
Šodien jāapēd viss, kas palicis no iepriekšējās nedēļas lielā iepirkuma (to parasti veicu otrdienās), un “vecās” lietas garšīgi apēdas omletē. Var izmantot jebko – gaļu, desu, dārzeņus, sieru. Visu sacep uz pannas olīveļļā, tad pārlej ar sakultu olu, uzliek vāku un gaida, kad omlete gatava.
Mūsu iecienītākais omletes variants: salmiņos sagriež desu vai jebkādas gaļas gabaliņus, papriku, tomātu, smalki sakapā sīpolu, vienu ķiploka daiviņu un visu sacep uz pannas olīveļļā. Tikmēr sakuļ olas, kam pievienotas garšvielas un sāls, šļuka piena un beigās iemaisīts rīvēts siers. Tad pārlej saceptajiem dārzeņiem, izlīdzina, uzliek vāku un cep, līdz omlete gatava. Var arī apgriezt uz otru pusi, ja grib zeltaināku. Ēd ar grauzdiņiem vai graudu maizi un svaiga gurķa ripiņām.
Trešdiena
Nedēļas vidū vāram putru. Mūsmājās visbiežāk top piecu vai četru graudu putra, bet reizēm arī tikai no auzu pārslām vārīta un pavisam, pavisam reti mannā putra. Visbiežāk bērni tās ēd ar ievārījumu, reizēm piekrīt, ka putra tiek izrotāta ar kādām ogām vai augļiem, piemēram, gabaliņos sagrieztiem dzeltenajiem kivi (tie saldāki nekā zaļie) vai mellenēm, avenēm. Un es putras vienmēr vāru pienā bez cukura un bez citām garšvielām. Vien mannā putrai pievienoju šķipsnu vaniļas cukura un sāls, lai veidojas garša.
Ceturtdiena
Laiks brokastu maizītēm. Mūsu pusaudzis iecienījis kefīra baltmaizi ar bazilika/tomātu smērējamo sieru un mocarellas bumbiņām pa virsu vai tā pati maize ar sviestu, mocarellu un tomātu. Sešgadniece dod priekšroku rupjmaizei ar sviestu un sālīti. Reizēm piekrīt, ka uzlieku doktora desu vai kādu svaigā gurķa ripiņu. Bet abiem garšo uz sviestmaizes uzgrieztas krabju nūjiņas, tāpēc dažkārt top arī tādas brokastu maizes.
Pieaugušajiem maizīšu variāciju ir daudz – gan jau visas minētās, gan ar uzgrieztu auksto gaļu, kas pārziesta ar mārrutkiem, gan maizes ar parasto sieru un gurķi vai tomātu pa virsu, gan arī pastētmaizītes ar marinētu gurķi. Pa retam tiek ēsta arī kāda karsti kūpināta zivs. Jā, brokastīs, jo tā nav taisnība, ka pēc tam visu dienu nelabi ož elpa. Zobupasta lieliski novērš šo “blakni”.
Piektdiena
Darbīgo nedēļas daļu noslēdzam, drusku vairāk padarbojoties virtuvē. Karstā gaisa friterī lieku vistas nagetus – 175 grādos 6 minūtes, tos ēd abi bērni. Tikmēr bļodā aši sajaucu svaigos salātus ar fetas sieru, ja ir, pielieku arī olīvas, Vidusjūras garšvielu maisījumu, mazliet sāls un olīveļļu. Salātus var ēst ar maizi, var klāt pievārīt cīsiņus, uzcept olu ar bekonu u. tml. Sešgadniece salātus ēd ar vistas nagetiem, pusaudzis – nagetus ar kausētā siera maizītēm.
Sestdiena
Šī ir tā reize, kad brokastis gatavo vīrs, ja vien ir mājās. Un tad top cepeškrāsnī ceptas siermaizītes: gaišās graudu maizes šķēles apziež ar sviestu, uzspiež nedaudz kečupa, ko izsmērē pa visu maizes riku, un liek virsū kārtīgu siera šķēli. Cep līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Gatavas tad, kad siers izkusis un virsiņa zeltaina.
Otrs sestdienas brokastu variants, kuru gatavoju es, – plānās pankūkas.
Precīzas proporcijas nosaukt nevaru, jo visu daru uz aci, bet mīklu gatavo tā: sakuļ trīs olas, pievieno kādu tējkaroti vaniļas cukura, šķipsnu sāls, samaisa, tad lej klāt pienu, varētu būt kāds puslitrs, un iesijā miltus. Maisa mīklu, līdz tā ir viendabīga. Miltus uzreiz nevajag daudz, labāk piesijāt vēl, ja šķiet, ka vajag, taču mīklai jābūt pašķidrai. Beigās iemaisa divas ēdamkarotes olīveļļas. Cep sakarsētā pankūku (plānāka, zemām malām) pannā no abām pusēm zeltainas. Tā kā eļļa pievienota mīklai, uz pannas tā nav jāizmanto. Mums pankūkas garšo ar ievārījumu vai, ja ražas laiks, blendētām/saspaidītām ogām ar mazliet cukura.
Svētdiena
Arī svētdienu rītos mūsmājās smaržo pankūkas, taču mazās. Parasti mīklu gatavoju no visa, kas pa nedēļu sakrājies ledusskapī – drusciņa vārītu griķu, kāda karote putras, banāns, bumbieris vai jebkas cits. Pamats gan allaž nemainīgs: sakuļ olas ar nedaudz vaniļas cukura un šķipsnu sāls, pieliek biezpienu, saspaida, tad to, kas aizķēries ledusskapī (mums visbiežāk tie ir vārīti griķi vai putra), visu sajauc, pievieno nedaudz piena, miltus (vislabāk pilngraudu vai pat rudzu uz pusēm ar kviešu miltiem) pēc vajadzības – šoreiz gan mīklai jābūt biezākai, tādai kā grūti lejamai. Visu sajauc, līdz veidojas viendabīga masa, un cep uz pannas olīveļļā. Ēd, kā sirds kāro – tāpat vai ar ievārījumu, ar skābo krējumu, kas pārkaisīts ar brūno cukuru un kanēli, vai ar svaigām ogām/augļiem. Derēs arī karameļu mērce, kļavu sīrups un pat pašgatavots šokolādes krēms, ja nav apēdies.
Vēl variācijas
- Ja uznāk luste, mēdzu sagriezt rasolu vai pagatavot krabju salātus. Mums garšo klasiskie: rasols – smalki sagriezti kartupeļi, doktora desa, olas, marinēti gurķi un pievienoti konservētie zirnīši, viss sajaukts ar rasola majonēzi un nedaudz sāls; krabju salāti – basmati rīsi, konservēta kukurūza, krabju nūjiņas, rupji sarīvēts svaigais gurķis, olas un, ja ir, dillītes. Arī šiem salātiem izmantoju rasola majonēzi un pievienoju nedaudz sāls. Gatavus var ēst gan vakariņās, gan brokastīs.
- Skaidrs, ka arī mūsmājās atrodamas brokastu pārslas – ātrais variants, ja gadās agrāks rīts vai kāda cita skriešana. Parasti tās ir pilngraudu pārslas ar medu vai kakao, kuras bērni ēd ar pienu.
- Brokastīm labi der bezpiedevu jogurts, kam var pievienot jebkādus augļus un/vai ogas. Īpaši bērniem garšo ar zemenēm un dzelteno kivi.
- Pusaudzis mēdz aši friterī uzcept saldētu picu vai paša saliktas picmaizītes – maizes šķēles apziestas ar kečupu un pāri salikta peperoni vai salami desa, pārkaisīts rīvēts siers. Trīs minūtēs brokastis gatavas.
- Retas reizes brokastīs ir piena zupa – ar mazajiem burtu vai zvaigznīšu makaroniem vai ar griķiem. Makaronu piena zupas ēd visi, griķu gan tikai mazā meita ar tēti.
- Un vēl cenšos visādos veidos iekļaut ģimenes ēdienkartē biezpienu. Tāpat vien, sajauktu ar krējumu un sāli, to ēdam tad, kad klāt ir sīpolos marinēta siļķe un vārīti vai cepti kartupeļi. Krietni par maz, tāpēc cenšos biezpienu kaut kur iecept – pankūkās, plāceņos, kūkās, reizēm pagatavoju kādu biezpiena saldēdienu. Brokastīm lieliski der jau pieminētās pankūciņas vai plāceņi. Recepte plāceņiem vienkārša: olas sakuļ ar nedaudz cukura, vaniļas cukura un šķipsnu sāls, saspaida biezpienu, pievieno pavisam nedaudz miltus un cep.
- Vēl viens garšīgu brokastu veids ir lavašs: to apziež ar krēmsieru, saliek virsū visu, ko vēlas, piemēram, svaigu gurķi, paprikas strēmeles, ceptus vai sutinātus vistas filejas gabaliņus vai lasi, salātlapas vai citus zaļumus, sarullē, sagriež mazākos gabalos un ēd vai ļauj nedaudz savilkties garšām un tad mielojas.