Kādēļ situācija Venecuēlā var izšķirt arī Ukrainas likteni? Skaidro analītiķis
Pēdējās nedēļās ASV ir ievērojami palielinājušas savu militāro klātbūtni Latīņamerikas ūdeņos un paziņojušas, ka Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro darbojas teroristu grupējumā. Humanitārais darbinieks un analītiķis Patriks Fors uzsver, ka notikumi Venecuēlā ir tieši saistīti ar Ukrainas “miera plānu” un globālo lielvaru apņemšanos sadalīt pasauli savās ietekmes zonās.
Jau ziņots, ka analītiķis un humanitārais darbinieks Patriks Fors Ukrainā kopumā pavadīja vairāk nekā 12 mēnešus, tai skaitā četrus - frontes karstajā zonā: Zaporižjā, Harkivā, Kramatorskā un Hersonā. Tāpat viņš kā humanitārais novērotājs vairākkart apmeklējis Venecuēlu un bijis liecinieks necilvēcīgai iedzīvotāju apspiešanai, ko īstenojis Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro režīms.
“Pēdējo reizi es tiku nosūtīts uz Venecuēlu 2017. gadā, kad tur norisinājās vienas no lielākajām demonstrācijām pret Venecuēlas valdību un tās prezidentu Nikolasu Maduro. Bez manis tur atradās arī humanitārie darbinieki no citām valstīm un mūsu uzdevums bija piefiksēt demonstrācijās notiekošo un ziņot par redzēto”.
“Venecuēla dabas resursu ziņā ir ļoti bagāta valsts,” skaidro Fors. “Tājā ir lielākās naftas atradnes pasaulē, kā arī bagātīkas dabasgāzes, dzelzsrūdas, boksīta, zelta un dimanta atradnes. Ja rēķina dabas resursus uz vienu iedzīvotāju, tā ir viena no turīgākajām valstīm pasaulē. Tomēr, neskatoties uz to, lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa,” norāda analītiķis, skaidrojot kā valstī pamazām nostiprinājās diktatūra.