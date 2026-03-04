Irāna raidījusi raķeti NATO dalībvalsts virzienā - vai ir pamats panikai par plašāku konflikta eskalāciju?
Pēc Turcijas virzienā lidojušās Irānas raķetes pārtveršanas nav pamata panikai par plašāku konflikta eskalāciju, turklāt Irānai iesaistīt tajā Turciju būtu stratēģiski neizdevīgi, vērtēja Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Toms Rātfelders.
Pētnieks sprieda, ka nav ļoti liela iespēja, ka raķete bija domāta Turcijai. Viņš pieļāva, ka mērķis drīzāk varēja būt Kipra, kas no Irānas skatpunkta būtu loģiskāk.
Pēc viņa teiktā, iespējams, ka raķete ceļā uz sākotnējo mērķi novirzījusies no trajektorijas, tāpēc tā nonākusi Turcijas dienvidu robežas tuvumā.
Rātfeldera ieskatā, pašlaik nav pamata panikai par plašāku konflikta eskalāciju, jo Turcija nav minējusi NATO līguma ceturto pantu par konsultāciju pieprasīšanu ar dalībvalstīm drošības apdraudējuma gadījumā. Viņš arī neprognozēja, ka šis pants varētu tikt iedarbināts.
Tāpat Rātfelders pauda, ka Irānai iesaistīt Turciju konfliktā būtu stratēģiski neizdevīgi, jo Turcija ir reģionā spēcīga militārā valsts, kas līdz šim mēģinājusi palikt nostāk no konflikta.
Viņš norādīja, ka Irānai tas būtu nevajadzīgs spiediens, no kā var izvairīties. Tāpēc drīzāk lielāka ir iespēja, ka šis gadījums bijis misēklis, nevis apzināts solis, pieļāva pētnieks.
Kā vēstīts, Turcija trešdien paziņoja, ka NATO sistēmas pārtvērušas irāņu raķeti, pirms tā spēja ielidot Turcijas gaisa telpā. Saskaņā ar Turcijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju raķete pirms pārtveršanas šķērsoja Irākas un Sīrijas gaisa telpu. Tā tika pārtverta ar NATO pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas darbojas Vidusjūras reģionā.
NATO nosodījusi Irānas vēršanos pret Turciju. "Irānai turpinot savus neselektīvos uzbrukumus visā reģionā, NATO stingri atbalsta visus sabiedrotos, tostarp Turciju," paziņoja NATO pārstāve Elisona Hārta.
"Mūsu atturēšanas un aizsardzības nostāja joprojām ir spēcīga visās jomās, tostarp attiecībā uz pretgaisa un pretraķešu aizsardzību," viņa piebilda.
Latvijas Aizsardzības ministrijas izveidotajā portālā "sargs.lv" komentārā par incidentu uzsvērts, ka joprojām nav skaidrs, vai Turcija bija paredzētais mērķis raķetei, kas tika pārtverta. Tomēr šis incidents izgaismo pieaugošo risku, ka konflikts varētu paplašināties ārpus pašreizējām iesaistītajām pusēm un ietekmēt arī NATO alianses valstis.
Tāpat vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.