Venecuēlas pagaidu prezidente: “Pietiek ar Vašingtonas pavēlēm!”
Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa svētdien paziņoja, ka viņai ir “gana” ar Vašingtonas rīkojumiem, ko ASV izvirza Venecuēlas politiķiem pēc bijušā diktatora Nikolasa Maduro aresta.
“Pietiek ar Vašingtonas pavēlēm politiķiem Venecuēlā!” ar šādiem vārdiem viņa pasākumā, kas tika pārraidīts valsts televīzijā "Venezolana de Televisión", uzrunāja naftas darbiniekus Venecuēlas pilsētā Puerto la Kruzā. "Ļaujiet Venecuēlas politiķiem pašiem risināt mūsu domstarpības un mūsu iekšējos konfliktus. Šī Republika ir samaksājusi ļoti augstu cenu par to, ka tai nācās saskarties ar fašismu un ekstrēmismu mūsu valstī."
Pēc ASV triecieniem Karakasai janvāra sākumā Trampa administrācija noteica Venecuēlai virkni prasību, tai skaitā, valstij tika noteikts: saraut saites ar Ķīnu, Irānu, Krieviju un Kubu, un naftas pārstrādē sadarboties tikai ar ASV. Tomēr tagad, gandrīz mēnesi pēc stāšanās amatā, Rodrigesa ir asi reaģējusi uz ASV spiedienu, tostarp vairākiem ASV pieprasījumiem, lai Venecuēla atsāktu naftas ražošanu.
Tāpat Maduro bijusī vietniece, pēdējās nedēļās vairākkārt uzsvērusi, ka ASV nepārvalda Venecuēlu, tomēr viņa centusies izvairīties no nonākšanas tiešā konfrontācijā ar Vašingtonu. Tikmēr pašā Venecuēlā, pēc diktatora aresta, valsts pārvaldības forma vai vadība nav mainījusies, vien Maduro vietā nākusi viņam lojālā Rodrigesa.
Pēc Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro aresta daudzi Venecuēlieši cerēja, ka valsts vadību pārņems opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado vai opozīcijas politiķis Edmundo Gonsalesa, ko daudzi uzskata par patieso 2024. gada Venecuēlas vēlēšanu uzvarētāju - neatkarīgas aptaujas pārliecinoši liecināja, ka viņu atbalsta nesalīdzināmi vairāk iedzīvotāju nekā Maduro. Tomēr Tramps lēma par labu Maduro labajai rokai -Venecuēlas viceprezidentei Delsijai Rodrigesai.