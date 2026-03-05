Zināms, kas ir Tomasa Hendrika Ilvesa jaunā draudzene
Bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess svinīgajā pieņemšanā, kas notika par godu valsts Neatkarības dienai, bija ieradies kopā ar draudzeni - ASV dzimušo ģimenes ārsti Alīsiju Skarimbasu. Pēc šķiršanās no latvietes Ievas Ilvesas šī ir pirmā reize, kad viņš kopā ar Alīsiju apmeklē tik augsta mēroga pasākumu.
Šā gada 24. februārī Igaunija svinēja neatkarības 108. gadadienu. Šie svētki mūsu ziemeļu kaimiņiem ir ļoti svarīgi un ik gadu sākas ar svinīgu tradīciju – karoga pacelšanu agrā rīta stundā pulksten 7.32 Garā Hermaņa tornī Tallinas vecpilsētā.
Valsts svētkos kopā ar jauno draudzeni
Tā notika arī šogad, un citu Igaunijā zināmu cilvēku vidū ceremonijā bija redzams arī 72 gadus vecais bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess ar savu jauno mīļoto – Alīsiju Skarimbasu. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", abi iemūžināti, mīļi sadevušies rokās. Svinības turpinājās pusdienlaikā – ar jubilejas parādi Brīvības laukumā Tallinā, un to vēroja arī Ilvess ar savu pavadoni. Un arī vakarā Igaunijas Valsts prezidenta Alara Karisa rīkotajā svinīgajā pieņemšanā Ilvess bija ieradies kopā ar Skarimbasu. Pēc skaļās šķiršanās no latvietes, kiberdrošības ekspertes Ievas Ilvesas, šī ir pirmā reize, kad Tomass Hendriks kopā ar romantisko pavadoni apmeklē tik augsta mēroga pasākumu. Pirms tam divus gadus viņa pavadone šajās pieņemšanās bija meita Kadri, kas dzimusi iepriekšējā laulībā ar Evelīnu Ilvesu.
Kas ir Ilvesa jaunā mīļotā
Kaimiņvalsts mediji vēstī, ka bijušā prezidenta pavadone igauņu tautai jau ir zināma. Tā ir Alīsija Skarimbasa, ģimenes ārste no ASV, tāpēc igauņi labprāt pasmaida, ka Ilvesam šī esot “vēl viena ārzemniece” – pēc latvietes Ievas. Alīsija jau iepriekš Tallinā kopā ar Ilvesu redzēta vairākos publiskos pasākumos. Pirmās viņu kopīgās fotogrāfijas nonāca plašsaziņas līdzekļos pagājušā gada augustā, kad viņi apmeklēja Igaunijas neatkarības atjaunošanas svinīgo pieņemšanu Kadriorgas parka rožu dārzā.
Saskaņā ar internetā pieejamo informāciju, Alīsijai Skarimbasai ir 63 gadi un viņa ir no Ņūdžersijas (ASV). Alīsijas "LinkedIn" profilā redzams, ka viņa ir absolvējusi Pitsburgas Universitāti, iegūstot medicīnas grādu, un kopš 2009. gada strādā par ģimenes ārsti Inglvudā, kur vada savu uzņēmumu.
Interesanti, ka Alīsijas Skarimbasas "Facebook" kontā ir 2011. gadā uzņemta fotogrāfija, kurā viņa redzama draudzīgā atmosfērā kopā ar Tomasu Hendriku Ilvesu. Fotoattēlam pievienotais teksts liek domāt, ka viņu tikšanās bija saistīta ar ANO misiju. Tātad Tomass Hendriks un Alīsija ir pazīstami vismaz 14 gadus. Arī Tomasa Hendrika bijusī sieva Ieva Ilvesa igauņu medijam Kroonika atzinusi, ka Alīsija viņai jau ir zināma. Viņa bijusi daļa no Ilvesu dzīves jau tad, kad Ieva un Tomass Hendriks bija precējušies. Pēc publiski pieejamās informācijas, Skarimbasas vīrs 2019. gadā ir miris. Viņai ir divas meitas.
Šķiršanās bija Tomasa Hendrika, nevis Ievas lēmums
Par to, ka beigusies Tomasa Hendrika Ilvesa laulība ar latvieti, kiberdrošības eksperti Ievu Ilvesu (iepriekš Kupci), publiski tika paziņots 2023. gada nogalē. Viņi bija precējušies no 2016. gada. “Tas nebija viegls lēmums. Mums bija lieliski kopdzīves gadi un ir brīnišķīgs dēls, kuram vienmēr būs mamma un tētis,” tā intervijā izdevumam "Eesti Ekspress" šķiršanos pirmo reizi komentēja Ilvess.
“Jā, Tomass gribēja šķirties, kaut arī es cerēju, ka spēsim saglabāt savas attiecības. Tas diemžēl neizdevās, jo es biju komandējumā (Ieva strādāja kara plosītajā Ukrainā – red. piez.) un atklājās fakti, kuri izjauca mūsu laulību,” – tā šķiršanos Igaunijas medijiem komentēja Ieva Ilvesa.
Ievas un Tomasa Hendrika kopīgajam dēlam Hansam Hendrikam nu jau ir deviņi gadi, un 49 gadus vecā Ieva Ilvesa vēl divus gadus pēc šķiršanās joprojām ir saglabājusi skanīgo bijušā vīra uzvārdu. No iepriekšējām attiecībām viņai ir dēls Ralfs un meita Izabella.