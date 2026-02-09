Venecuēlā pēc atbrīvošanas no cietuma nolaupīts ietekmīgs opozīcijas politiķis
Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā dažas stundas pēc atbrīvošanas no cietuma nolaupīts viens no Venecuēlas opozīcijas redzamākajiem pārstāvjiem un tuvs Venecuēlas opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado sabiedrotais - Huans Pablo Gvanipa.
Kā vietnē "X" paziņoja Mačado, politiķis tika atbrīvos no cietuma svētdien, kopā ar diviem citiem opozīcijas politiķiem. Bet naktī uz pirmdienu Los Čorros rajonā viņš tika nolaupīts. “Pirms dažām minūtēm Huans Pablo Gvanipa tika nolaupīts Los Čorros rajonā Karakasā. Smagi bruņoti vīri civilajās drēbēs ieradās pie viņa ar četriem transportlīdzekļiem un ar varu viņu aizveda [nezināmā virzienā]. [...] Mēs pieprasām viņa tūlītēju atbrīvošanu!” vietnē "X" pauda Mačado.
Vēl svētdien pirms nolaupīšanas Gvanipa savā "X" kontā publicēja video, kurā redzami dokumenti, kas apliecināja viņa atbrīvošanu. “Mēs tiekam atbrīvoti,” viņš sacīja, norādot, ka pimrs aresta [2025. gada maijā] “10 mēnešus viņam nācās Karakasā slēpties”. Vēlāk intervijā AFP viņš aicināja valdību ievērot 2024. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus.
Jau ziņots, ka 2024. gada Venecuēlas prezidenta vēlēšanās uzvarēja Venecuēlas diktators Nikolass Maduro, kaut gan visas publiskās aptaujas pārliecinoši liecināja, ka patiesībā uzvarējis opozīcijas politiķis Edmundo Gonsaless. Gan Eiropas Savienība, gan ASV un citas valstis paziņoja, ka neuzskata Maduro par leģitīmu valsts vadītāju.
Huans Pablo Gvanipa ir bijušais Venecuēlas Nacionālās asamblejas viceprezidents un viens no redzamākajiem opozīcijas pārstāvjiem, kā arī Marijas Korinas Mačado tuvs politiskais sabiedrotais. Viņš ilgstoši bijis viens no valdības kritiķiem un publiski iestājies par demokrātisko procesu ievērošanu valstī.
Gvanipa tika apsūdzēts terorismā, naudas atmazgāšanā un kūdīšanā uz vardarbību un naidu saistībā ar iespējamu sazvērestību, lai grautu vēlēšanas, kuras opozīcija boikotēja. Viņa atbrīvošana notika laikā, kad pēc Nikolasa Maduro sagūstīšanas varasiestādes sākušas pakāpeniski atbrīvot politiskos ieslodzītos, lai gan cilvēktiesību organizācijas norāda, ka ap 700 cilvēku joprojām atrodas apcietinājumā. Nolaupīšanas gadījums pastiprinājis spriedzi un bažas par opozīcijas pārstāvju drošību Venecuēlā.