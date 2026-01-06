Tramps ziņo, ka vēlēšanas Venecuēlā tuvāko 30 dienu laikā nav gaidāmas
Vēlēšanas Venecuēlā tuvāko 30 dienu laikā nav gaidāmas, intervijā telekanālam NBC sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Vispirms mums ir jāsalabo šī valsts. Vēlēšanas nevar notikt," teica Tramps.
"Tam būs vajadzīgs zināms laiks. Mums ir jāārstē valsts, lai tā atgūtu veselību," piebilda prezidents.
Venecuēlas valdība joprojām uzskata ASV militārās operācijas gaitā sagūstīto līderi Nikolasu Maduro par valsts likumīgo prezidentu.
Saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju pastāvīgas prezidenta prombūtnes gadījumā prezidenta amatu pārņem viceprezidents, kam 30 dienu laikā jāorganizē jaunas vēlēšanas.
Pagaidām nav skaidrs, vai jaunā vadība pašreizējo situāciju uzskata par pastāvīgu prombūtni.
Jau ziņots, ka Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa pirmdien deva pagaidu prezidentes zvērestu un ir norādījusi, ka sadarbosies ar Vašingtonu.
Venecuēlas prezidents Maduro un viņa sieva sestdien tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā.
Pirmdien tiesā Ņujorkā Maduro noliedza viņam izvirzītās apsūdzības narkoterorismā, ar kurām Trampa administrācija pamatoja viņa sagūstīšanu un aizvešanu uz ASV.
Savai aizstāvībai Maduro nolīdzis advokātu Beriju Polaku, kas savulaik pārstāvēja "WikiLeaks" dibinātāju Džūljenu Asanžu.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēra, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.
Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado pirmdien paziņoja, ka plāno iespējami drīz atgriezties dzimtenē.