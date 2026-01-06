Maduro "tīģeriene" ar dārgu gaumi. Kas ir Delsija Rodrigesa, kas šobrīd vada Venecuēlu?
Pēc Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro sagūstīšanas par valsts pagaidu vadītāju iecelta līdzšinējā Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa. Kamēr viņas kandidatūru pagaidām atbalstījis arī ASV prezidents Donalds Tramps, vietējie viņu vērtē pretrunīgi.
Pēc izglītības 56 gadus vecā Rodrigesa ir juriste. Viņas tēvs Horhe Antonio Rodrigess bija revolucionārās partijas "Liga Socialista" dibinātājs, kas darbojās galvenokārt 1970.–1990. gados. Lai gan partija 2007. gadā savu darbību pārtrauca, tā atstāja būtisku ietekmi uz Venecuēlas vadoņa Hugo Čavesa ideoloģiju. Partija izcēlās ar marksistiski–ļeņinistisku pasaules skatījumu un stingri iestājās pret imperiālismu, sevišķi ASV ietekmi Latīņamerikā.
Rodrigesa karjeras laikā ir strauji kāpusi pa Venecuēlas politiskās hierarhijas kāpnēm, ieņemot vairākus nozīmīgus amatus, tostarp informācijas ministres un ārlietu ministres posteni. 2017. gadā viņa kļuva par valdībai lojālās Konstitucionālās asamblejas vadītāju, kas būtiski paplašināja Maduro pilnvaras, bet 2018. gadā tika iecelta viceprezidentes amatā. Viņa cieši sadarbojas arī ar savu brāli Horhi Rodrigesu, kurš šobrīd vada Venecuēlas Nacionālo asambleju.
Šobrīd Rodrigesa jau vairāk nekā 10 gadus ir viena no centrālajām figūrām Venecuēlas politikā, un paralēli pagaidu vadītājas amatiem, viņa ieņem arī Venecuēlas finanšu un naftas ministres amatu. Maduro viņu savulaik nodēvējis par “tīģeri” par nelokāmo lojalitāti viņa sociālistiskajai valdībai. "Viņa patiesi ir pelnījusi visas valsts atzinību, jo viņa ir aizstāvējusi Venecuēlas suverenitāti, mieru un neatkarību kā tīģeris," 2017. gadā intervijā sacīja Maduro.
Tikmēr vietējie viņu iesaukuši par "carieni" un gan opozīcija, gan iedzīvotāji nereti kritizējuši politiķi par viņas dārgo gaumi laikā, kad vairums tautas dzīvo nabadzībā. Rodrigesa regulāri parādas sabiedrībā dārgā luksusa zīmolu apģērbā. Tāpat viņa iecienījusi slavenu dizaineru somas un kurpes.
Maduro apšaubāmā veidā nāca pie varas Venecuēlā 2013. gadā. Tauta 2016. gadā pieprasīja referendumu, lai gāztu Maduro un valdošo varu, tomēr viņš atteicās nolikt amata pilnvaras. 2016. gada oktobrī demonstrācijās Karakasā ielās izgāja vairāk nekā miljons cilvēku, kas protestēja pret valdošo varu. Bet 2017. gada aprīlī ielās izgāja trīs miljoni cilvēku. Viņi tika apturēti ar snaiperu palīdzību.
Lai gan Venecuēla ir naftas rezervju ziņā bagātākā valsts uz vienu iedzīvotāju pasaulē, šobrīd 94% Venecuēlas iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. 79.4 no tiem dzīvo ekstrēmā nabadzībā.