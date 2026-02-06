Skandāls starp ASV un Poliju: ASV vēstnieks internetā sastrīdas ar poļu studentu un no personīgā profila piedraud izvest karaspēku
Diplomātiskais skandāls, kas izcēlās, kad ASV vēstnieks Polijā Toms Rozs pārrāva attiecības ar Polijas Seima spīkeru Vlodimiru Čarzasti, jo viņš atteicās nominēt ASV prezidentu Donaldu Trampu Nobela Miera prēmijai, pieaudzis spēkā. Nu vēstnieks draudējis izvest no Polijas ASV karavīrus.
Diplomātisks skandāls ASV un Polijas starpā izcēlās, kad ASV vēstnieks Polijā Toms Rozs paziņoja, ka pārrauj kontaktus ar Polijas Seima spīkeru Vlodimiru Čarzasti saistībā ar viņa "nekaunīgajiem un nepamatotajiem izteikumiem" par ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Sākot ar šo brīdi mums vairs nebūs nekādu turpmāku attiecību, kontaktu vai saziņas ar Seima spīkeru Čaržasti, kura šokējošie un neizprovocētie apvainojumi, kas vērsti pret prezidentu Trampu, ir padarījuši viņu par nopietnu šķērsli mūsu lieliskajām attiecībām ar Polijas premjerministru Tusku un viņa valdību. Mēs nepieļausim, ka kāds kaitē ASV un Polijas attiecībām vai izrāda necieņu Donaldam Trampam, kurš ir tik daudz paveicis Polijas un Polijas tautas labā," vietnē "X" norādījis Rozs.
Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime…— Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026
Kādi tad bija spīkera izteikumi?! Pirmdien, 2. februārī, Čarzasti atteicās atbalstīt Trampa kandidatūru Nobela Miera prēmijai, norādot, ka "prezidents to nav pelnījis". Lūgumu atbalstīt Trampa nomināciju viņam izteica ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons un Izraēlas Kneseta [parlamenta] spīkers Amirs Ohana.
"Polija bieži ir bijusi varas politikas upuris," pirmdien sacīja Čarzasti, atsaucoties uz valsts vēsturi, kad tā 123 gadus līdz Pirmā pasaules kara beigām bija okupēta, bet Otrā pasaules kara laikā tajā iebruka Vācija un Krievija. Viņš uzsvēra, ka brīžos, kad lielvaras sadala pasauli savās ietekmes sfērās, citām valstīm ir jāsaliedējas, īpaši Eiropas Savienības ietvaros.
Čaržastijs sacīja, ka ES ir jārīkojas kā vienotam spēkam, nevis kā atsevišķu valstu blokam, kad katra atsevišķa valsts cenšas izpelnīties ASV prezidenta labvēlību.
Tāpat viņš kritizēja Vašingtonas centienus īstenot, viņaprāt, “iluzoras” iniciatīvas, piemēram, nesen izveidoto Miera padomi, kuras mērķis faktiski ir apiet ANO. “Tā vietā mums ir jāstiprina Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules Veselības organizācija,” viņš sacīja.
“Prezidents Tramps, manuprāt, destabilizē šīs organizācijas, pielietojot spēka politiku un īstenojot transakcionālu politiku ar spēka palīdzību,” sacīja Čaržastijs, piebilstot, ka tas nozīmē principu, vērtību un daudzos gadījumos arī starptautisko tiesību pārkāpšanu. Viņš atsaucās uz Trampa izteikumiem par vēsturi, NATO un attieksmi pret suverēnām teritorijām kā, piemēram, Grenlandi.
“Tas viss nozīmē, ka es neatbalstīšu prezidenta Trampa izvirzīšanu Nobela prēmijai, jo viņš to nav pelnījis,” uzsvēra Polijas politiķis. Viņš uzsvēra, ka NATO joprojām ir Polijas drošības garants, bet ASV – sabiedrotā, un norādīja, ka ES ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, ņemot vērā ASV iesaistes samazināšanos. Viņš arī uzsvēra, ka Polijas drošību nevar apspriest bez Ukrainas. “Ukraiņi šobrīd cīnās par mūsu drošību. Mūsu ienaidnieks ir austrumos, nevis rietumos,” viņš sacīja žurnālistiem, norādot uz Krieviju.
ASV vēstnieks draud izvest no Polijas ASV karaspēku
Pēc asākām vārdu apmaiņām konfliktā iesaistījās arī Polijas premjers Donalds Tusks. "Vēstnieka Rouza kungam un sabiedrotajiem vajadzētu cienīt vienam otru, nevis vienam otru mācīt. Vismaz tā mēs šeit, Polijā, saprotam partnerību," vietnē "X" pauda Tusks.
Bet Polijas Seima deputāts Romāns Giertihs ASV vēstnieku uzrunāja ar sekojošiem vārdiem: "Jūsu paziņojums par atteikšanos uzturēt attiecības ar Vladislavu Čaržastiju, kuru amatā ir ievēlējis parlamenta vairākums, pārstāvot Polijas sabiedrības vairākumu, ir nepieņemams. Laiki, kad ārvalstu vēstnieki noteica, kam Polijā ieņemt valsts amatus, ir pagājuši un nekad neatgriezīsies. Polija tiecas pēc labām attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm, taču Polijas Republikas varas institūcijas savā valstī izvēlas poļi — nevis ārvalstu pārstāvji," pauda politiķis.
Tikmēr ASV vēstnieks Toms Rozs vietnē "X" no sava personīgā profila iesaistījās asās debatēs ar kādu Polijas studentu Kasperu Kaminski, kurš nosodīja Roza izteikumus par kontaktu pārraušanu ar Seima spīkeru. "Dievs, pasargi mūs no šādiem draugiem — ar ienaidniekiem mēs paši tiksim galā. Polija nekad nepieņems amerikāņu diktātu. Poļu tauta ciena savu suverenitāti. Dodieties mājās," pauda students.
God, protect us from such friends. We can handle our enemies on our own. Poland has never „stayed a little back” and will never accept an American dictate. The Polish Nation respects its sovereignty. Go home.— Kacper Kamiński (@_kaminskikacper) February 5, 2026
Uz ko ASV vēstnieks no sava privātā profila izteica viņam asus draudus. "Varbūt mums vajadzētu no Polijas atsaukt savus karavīrus un izņemt militāro aprīkojumu?" ar retorisku jautājumu draudēja vēstnieks. Jāpiemin, ka šobrīd viņš savu ierakstu no vietnes jau ir izdzēsis.
Kontekstā jāpiemin, ka Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) kopā ar ASV un Izraēlas parlamentu vadītājiem janvārī parakstīja kopīgu vēstuli Norvēģijas Nobela komitejai, rekomendējot ASV prezidentu Donaldu Trampu Nobela Miera prēmijai. Tajā Tramps tiekot raksturots kā "izcils līderis", kura darbība esot mainījusi pasauli.