Aicina Siguldā pārdēvēt pāris ielas
Siguldas autoosta un dzelzceļa stacija.
Aicina Siguldā pārdēvēt pāris ielas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Publiskās atmiņas centrs ir vērsies Siguldas novada domē, aicinot pārdēvēt Leona Paegles ielu par Līvenu ielu un Jura Ozola ielu par Aivara Janelsīša ielu, informēja centra valdes priekšsēdētājs Kārlis Kangeris.

Centrs aicināt pārdēvēt par darbību "pret Latviju tiesātā nelegālās komunistiskās partijas propagandista Leona Paegles" ielu par Līvenu ielu par godu Krimuldas muižas īpašniekam Johanam Georgam Līvenam, Vidzemes landmaršalam, firstam Paulam Hermanim Līvenam, viņa dēliem dzelzceļa pionierim Paulam Līvenam un Latvijas Brīvības cīņu komandierim firstam Anatolam Leonīdam Līvenam.

Tāpat Publiskās atmiņas centrs lūdz pārdēvēt PSRS Strādnieku un zemnieku Sarkanā armijas Ģenerālštāba 5. pārvaldes izlūku un diversantu daļas kaujinieka Jurija Ozola (1923-1942) "slavināšanai nosaukto Jura Ozola ielu" par Aivara Janelsīša ielu par godu ekonomistam, Siguldas novada sabiedriskajam darbiniekam un novadpētniekam Aivaram Janelsītim (1929-2018), kura nopelnu vidū ir arī Gūtmaņalas sakopšana un Siguldas gaisa trošu ceļa ar vagoniņu izveide.

