Bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads.
Pasaulē
Šodien 16:57
ASV un Izraēlas triecienos nogalināts bijušais Irānas prezidents Ahmadinedžads
ASV un Izraēlas triecienos nogalināts bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads, svētdien vēsta valsts kontrolētā ziņu aģentūra ILNA.
69 gadus vecais Ahmadinedžads līdz ar viņa miesassargu nogalināts savā mājā Teherānas austrumos.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Triecienos nogalināts Irānas augstākais garīgais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.