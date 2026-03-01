ASV un Izraēlas triecienos nogalināts bijušais Irānas prezidents Ahmadinedžads
Foto: AP/Scanpix
Bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads.
ASV un Izraēlas triecienos nogalināts bijušais Irānas prezidents Ahmadinedžads

Jauns.lv/LETA

ASV un Izraēlas triecienos nogalināts bijušais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads, svētdien vēsta valsts kontrolētā ziņu aģentūra ILNA.

69 gadus vecais Ahmadinedžads līdz ar viņa miesassargu nogalināts savā mājā Teherānas austrumos.

Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.

Triecienos  nogalināts Irānas augstākais garīgais līderis ajatolla Ali Hamenei.

Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.

ASVIrānaIzraēla

