Latvija kopā ar ASV un Izraēlu aicina piešķirt Trampam Nobela prēmiju
Portāla Jauns.lv rīcībā no uzticamiem avotiem nonākusi informācija, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) kopā ar ASV un Izraēlas parlamentu vadītājiem parakstījusi kopīgu vēstuli Norvēģijas Nobela komitejai, rekomendējot ASV prezidentu Donaldu Trampu Nobela Miera prēmijai.
Dokumentu līdz ar Mieriņu parakstījuši ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons un Izraēlas parlamenta (Kneseta) spīkers Amirs Ohana.
Tajā Tramps tiekot raksturots kā "izcils līderis", kura darbība esot mainījusi pasauli. Parakstītāji cildina viņa ieguldījumu miera veicināšanā un diplomātijas attīstīšanā, uzsverot viņa nelokāmo apņemšanos veicināt dialogu starptautiskajā arēnā.
Jauns.lv vērsās Saeimā, lūdzot paskaidrot, kad tapis šāds dokuments un kad tas iesniegts Nobela komitejai, taču komentāri pagaidām netika sniegti.
Jauns.lv jau vēstīja, ka - kad Norvēģijas Nobela komiteja 2025. gada miera prēmiju piešķīra Mačado, Tramps turpināja žēloties par kārtējo netaisnību un ierasti stāstīt par viņa izbeigtajiem astoņiem kariem. “Es viens pats izbeidzu astoņus karus un NATO locekle Norvēģija muļķīgi izvēlējās man nepiešķirt Nobela miera prēmiju,” vēl pagājušajā nedēļā sociālajā vietnē “Truth Social” sūkstījās Tramps.
Mačado iepriekš paziņoja, ka dalīsies ar Trampu, taču Nobela komiteja paskaidroja, ka prēmija nav nododama. “Kad Nobela prēmijas piešķiršana ir paziņota, to nevar atsaukt, dalīt vai nodot citām personām,” paziņoja komiteja. “Lēmums ir galīgs un paliek spēkā uz mūžiem.”
Pirms ceturtdien notikušās tikšanās Baltajā namā Nobela Miera centrs mikrobloģošanas vietnē “X” norādīja, ka “medaļai var mainīties īpašnieks, taču Nobela Miera prēmijas laureāta tituls nevar”.