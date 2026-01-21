Valsts prezidents paudis nostāju par Mieriņas aicinājumu piešķirt Trampam Nobela Miera prēmiju
Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča padomnieks Mārtiņš Drēģeris norādījis, ka prezidents ir informēts par Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) nostāju, aicinot piešķirt Nobela Miera prēmiju ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Viņš klāstīja, ka Rinkēvičs trešdienas vakarā no Pasaules ekonomikas foruma Davosā telefoniski sazinājās ar Saeimas priekšsēdētāju, pārrunājot situāciju un uzklausot viņas argumentus, līdz ar to Valsts prezidents ir informēts par Mieriņas nostāju.
Rinkēvičs esot norādījis, ka "respektē Mieriņas personīgo nostāju" un pauda, ka šo jautājumu šobrīd publiski plašāk nekomentēs. Taču viņš plāno to pārrunāt klātienē piektdien, 23. janvārī, Rīgas pilī "lielā ārpolitikas piecinieka" formātā, kurā piedalīsies arī Mieriņa.
Tikmēr ārlietu ministre Baiba Braže (JV) norāda, ka ar Mieriņu šis jautājums nav apspriests, jo iepriekš bijusi vienošanās par to diskutēt "lielā ārpolitikas piecinieka" formātā. Valsts prezidenta tikšanās ar ārpolitikas īstenošanā iesaistītajām valsts augstākajām amatpersonām - Saeimas priekšsēdētāju, ārlietu ministri un Saeimas ārlietu komisijas vadītāju Ināru Mūrnieci (NA) - notiks piektdien plkst. 13.00 Rīgas pilī.
Mieriņa parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela komitejai, kurā tiek aicināts piešķirt Miera prēmiju Trampam. Lai gan sākotnēji Mieriņa apgalvojusi, ka paraksts bija tikai "izmēģinājums" un jautājums vēl jāizrunā ar Latvijas ārpolitikas veidotājiem, vēlāk viņa apstiprinājusi, ka parakstītā vēstule jau nosūtīta Izraēlai.
Lēmums nav pilnībā saskaņots ar premjerministri, un Mieriņa atzinusi, ka arī ārlietu ministre pret to izturas kritiski, atzīmē izdevums, pēc kura vēstītā vēsta, ka vēstulē Tramps slavēts kā "miera čempions", uzskaitot vairākus viņa administrācijas starptautiskos panākumus.
Parakstīšana notikusi laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju ir saasinājuši transatlantisko spriedzi. Mieriņa Trampa rīcību aizstāv, uzsverot viņa ieguldījumu Izraēlas un Eiropas drošībā, kā arī Ukrainas spēju aizstāvēt sevi. Grenlandes jautājumā viņa domā, ka runa ir par Arktikas drošību, nevis teritoriālām ambīcijām.
Vēlāk intervijā LTV Mieriņa klāstīja, ka jautājumu par atbalsta vēstules parakstīšanu Nobela prēmijas komitejai pirms paraksta uzlikšanas pārrunājusi tikai ar opozīcijas deputāti, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (NA), kā arī ZZS frakcijas iekšienē. Šodien par paraksta uzlikšanu viņa informējusi arī Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kuri esot apliecinājuši, ka respektējot Mieriņas viedokli.
Mieriņa uzskata, ka paraksta likšana uz atbalsta vēstules ir pamatota, jo "ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris". Šajā jautājumā valsts ārpolitika esot vienota, tāpēc viņa uzskatījusi, ka ir jāatsaucas ASV parlamenta vadītāja lūgumam, un līdzparakstījusi vēstuli Nobela komitejai. Viedokļu saskaņošanu ar stratēģiskajiem partneriem Eiropā Mieriņa nepieminēja. Viņai esot zināms, ka šāda vēstule esot sūtīta arī Igaunijas un Ukrainas parlamentu vadītājiem, bet viņa nezinot, vai tā tiks parakstīta.
Mieriņa nesniedza tiešu atbildi, kā vērtē Trampa retoriku iegūt kontroli Dānijas autonomajā teritorijā Grenlandē un vai tos var novērtēt kā miera centienus, vien uzstājot, ka Tramps domājot par drošību.
Ar šo vēstuli ejam uz deeskalāciju, izteicās ZZS politiķe, spriežot, ka viņas rīcība situāciju varot padarīt "mums draudzīgāku". Ziņots arī, ka Tramps nesenā vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem demonstrējis aizvainojumu par nesaņemto Miera prēmiju.
Tramps vēstulē rakstījis, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt "tikai par mieru". "Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma nepiešķirt man Nobela Miera prēmiju par to, ka esmu apturējis astoņus karus plus, es vairs nejūtos spiests domāt tikai par mieru," klāstījis Tramps, piebilstot, ka tagad viņš var "domāt par to, kas ir labs un pareizs" ASV.
Stēre laikrakstu VG informējis, ka šī vēstule ir "atbilde uz manu un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vārdā iepriekš pausto īso vēstījumu prezidentam Trampam".
Tramps pēdējās nedēļās ir pastiprinājis savu retoriku pret Grenlandi, sakot arī, ka ASV pārņems kontroli "vienā vai citā veidā". Nedēļas nogalē viņš sociālajos medijos paziņoja: "Tagad ir pienācis laiks, un tas tiks izdarīts!!!" Rakstiskā komentārā ziņu aģentūrai AFP Stēre uzsvēra, ka Nobela Miera prēmiju nepiešķir Norvēģijas valdība.
Tramps bija izvērsis intensīvu kampaņu, lai iegūtu pagājušā gada Nobela Miera prēmiju par, kā viņš apgalvo, centieniem apturēt astoņus karus. Prēmiju tomēr saņēma Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado. Venecuēlas opozicionāre veltīja balvu Trampam un pasniedza ASV prezidentam savu prēmijas medaļu.