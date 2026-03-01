Ārlietu ministre Braže piedalīsies ES ārkārtas Ārlietu padomes sanāksmē par situāciju Tuvajos Austrumos
Šodien plkst. 18 pēc Latvijas laika ārlietu ministre Baiba Braže (JV) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) ārkārtas Ārlietu padomes sanāksmē par situāciju Tuvajos Austrumos, liecina Ārlietu ministrijas informācija sociālajos medijos.
ES augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa ir sasaukusi ārkārtas Ārlietu padomes sanāksmi videokonferences formātā, lai apspriestu situāciju Irānā un straujo notikumu attīstību Tuvajos Austrumos. Sociālajos medijos Kallasa norāda, ka ir sazinājusies ar ES partneriem Persijas līča valstīs.
Irānas režīma visaptveroši uzbrukumi kaimiņvalstīm rada risku, ka reģions var tikt ievelts plašākā karā, un ES tos nosoda. Kallasa uzsver, ka ir būtiski nepieļaut kara izplatīšanos tālāk un ka Irānas režīmam ir jāizdara izvēle.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.
Irānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ir miris, platformā "Truth Social" sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.