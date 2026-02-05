ASV vēstnieks Polijā piesaka totālu boikotu Seima priekšsēdētājam sakarā ar Nobela prēmiju
foto: ZUMAPRESS.com
ASV vēstnieks Polijā Toms Rouzs
Nils Zālmanis

Jauns.lv

ASV vēstnieks Polijā Toms Rouzs ceturtdien paziņojis, ka ASV pārtrauc jebkādus kontaktus ar Polijas parlamenta spīkeru Vlodzimežu Čažastiju.

ASV vēstnieks apsūdzējis Polijas Seima priekšsēdētāju Vlodzimežu Čažastiju ASV prezidenta Donalda Trampa apvainošanā pēc tam, kad spīkers kritizēja Trampa politiku un atteicās atbalstīt viņa izvirzīšanu Nobela Miera prēmijai.

Čazarasti pirmdien paziņoja, ka neatbalstīs iniciatīvu, ko izvirzījuši ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons un Izraēlas Kneseta spīkers Amirs Ohana, aicinot dažādu valstu parlamentu vadītājus izvirzīt Trampu Nobela Miera prēmijai 2026. gadā par viņa centieniem panākt mieru Tuvajos Austrumos. Jāpiebilst, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa jau parakstījusi šādu aicinājumu.

“Manuprāt, prezidents Tramps destabilizē situāciju šajās (starptautiskajās) organizācijās, pārstāvot spēka politiku un izmantojot spēku, lai īstenotu darījumu tipa politiku,” paziņoja Čažastijs. “Tas viss nozīmē, ka es neatbalstīšu prezidenta Trampa izvirzīšanu Nobela prēmijai, jo viņš to nav pelnījis.”

Rouzs ceturtdien asi vērsās pret Čažastiju, paziņojot, ka Vašingtona nekavējoties pārtrauc jebkādas turpmākas “darīšanas, kontaktus vai saziņu” ar viņu. “[Čažastija] nepieņemamie un neprovocētie apvainojumi, kas vērsti pret prezidentu Trampu, ir padarījuši viņu par nopietnu šķērsli mūsu lieliskajām attiecībām ar premjerministru Tusku un viņa valdību,” viņš ceturtdien rakstīja sociālajā tīklā X. “Mēs nepieļausim, ka kāds kaitē ASV–Polijas attiecībām vai izrāda necieņu (Trampam), kurš ir tik daudz darījis Polijas un Polijas tautas labā.”

Čažastijs uz to atbildēja, ka nožēlo vēstnieka reakciju, taču neko nemainīs savos uzskatos par fundamentāliem jautājumiem.

Tēmas

Donalds TrampsNobela prēmijaASVPolijaDonalds TusksNobela Miera prēmijaVašingtonaDaiga Mieriņa

