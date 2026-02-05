ASV un Polijas asumi gūst jaunu pavērsienu, iesaistoties premjeram Tuskam
Saasinājums ASV un Polijas attiecībās guva jaunu pavērsienu, kad ASV vēstnieka Toma Rouza un Polijas Seima priekšsēdētāja Vladzimeža Čažastija konfliktā iesaistījās Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV vēstnieks Polijā Toms Rouzs ceturtdien paziņojis, ka ASV pārtrauc jebkādus kontaktus ar Polijas parlamenta spīkeru Vlodzimežu Čažastiju. Viņš apsūdzēja Polijas Seima priekšsēdētāju Vlodzimežu Čažastiju ASV prezidenta Donalda Trampa apvainošanā pēc tam, kad spīkers kritizēja Trampa politiku un atteicās atbalstīt viņa izvirzīšanu Nobela Miera prēmijai.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks pauda neapmierinātību ar šādiem asumiem. “Sabiedrotajiem ir vienam otru jāciena, nevis jālasa lekcijas. Vismaz šādi mēs šeit, Polijā, saprotam partnerattiecības,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”.
Vēstnieks nekavējās ar atbildi: “Pieņemu, ka Jūsu pārdomātais un labi formulētais vēstījums tika kļūdaini nosūtīts man, jo, protams, Jūs to bijāt domājis nosūtīt Seima priekšsēdētājam Vladzimežam Čažastijam, kura nicināmie, necieņas pilnie un aizvainojošie komentāri par prezidentu Trampu bija tik ļoti potenciāli kaitīgi Jūsu valdībai.”
“Premjerministra kungs, man ir tikai visdziļākā cieņa un apbrīna par Jūsu drosmīgās līderības pilno mūžu un gadu desmitu ilgo ieguldījumu ASV un Polijas attiecību stiprināšanā. Jūs, kungs, patiesi esat bijis īsts sabiedrotā paraugs un lielisks Savienoto Valstu draugs. Un es zinu, ka Jūs piekrītat, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trampa — vislielākā drauga, kāds Polijai jebkad ir bijis Baltajā namā — aizvainošana un noniecināšana, ir pēdējais, ko jebkuram Polijas līderim vajadzētu darīt. Kā Jums noteikti ir zināms, es vienmēr aizstāvēšu savu prezidentu bez vilcināšanās, izņēmumiem vai atvainošanās.”
Čažastijs pirmdien paziņoja, ka neatbalstīs iniciatīvu, ko izvirzījuši ASV Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons un Izraēlas Kneseta spīkers Amirs Ohana, aicinot dažādu valstu parlamentu vadītājus izvirzīt Trampu Nobela Miera prēmijai 2026. gadā par viņa centieniem panākt mieru Tuvajos Austrumos. Jāpiebilst, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa jau parakstījusi šādu aicinājumu.
“Manuprāt, prezidents Tramps destabilizē situāciju šajās (starptautiskajās) organizācijās, pārstāvot spēka politiku un izmantojot spēku, lai īstenotu darījumu tipa politiku,” paziņoja Čažastijs. “Tas viss nozīmē, ka es neatbalstīšu prezidenta Trampa izvirzīšanu Nobela prēmijai, jo viņš to nav pelnījis.”
Rouzs ceturtdien asi vērsās pret Čažastiju, paziņojot, ka Vašingtona nekavējoties pārtrauc jebkādas turpmākas “darīšanas, kontaktus vai saziņu” ar viņu. “[Čažastija] nepieņemamie un neprovocētie apvainojumi, kas vērsti pret prezidentu Trampu, ir padarījuši viņu par nopietnu šķērsli mūsu lieliskajām attiecībām ar premjerministru Tusku un viņa valdību,” viņš ceturtdien rakstīja sociālajā tīklā X. “Mēs nepieļausim, ka kāds kaitē ASV–Polijas attiecībām vai izrāda necieņu (Trampam), kurš ir tik daudz darījis Polijas un Polijas tautas labā.”
Čažastijs uz to atbildēja, ka nožēlo vēstnieka reakciju, taču neko nemainīs savos uzskatos par fundamentāliem jautājumiem.
63 gadus vecais Toms Rouzs vēstnieka pienākumus Polijā sāka pildīt 2025. gada 6. novembrī, nomainot Marku Bžezinski, kurš ir bijušā ASV prezidenta Džimija Kārtera nacionālā drošības padomnieka, slavenā poļu izcelsmes politologa Zbigņeva Bžezinska (1928-2017) dēls.