"airBaltic" sniedz aktuālo informāciju par reisiem uz un no Dubaijas
Ņemot vērā drošības situāciju Tuvajos Austrumos un gaisa telpas slēgšanu, Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" īslaicīgi apturējusi lidojumus uz un no Dubaijas. Visi reisi atcelti līdz 2026. gada 2. martam (ieskaitot), tostarp arī reiss BT792 no Dubaijas uz Rīgu, kas bija paredzēts 3. martā.
Aviokompānija aicina pasažierus nedoties uz lidostu, ja vien nav saņemts apstiprinājums par konkrētā lidojuma statusu.
Pasažieri, kuriem ceļojums bija plānots līdz 3. martam, tiks automātiski pārcelti uz tuvāko pieejamo reisu vai arī var pieprasīt biļetes naudas atmaksu vietnē airbaltic.com. Ar klientiem, kuri biļetes iegādājušies tieši no "airBaltic", uzņēmums sazināsies individuāli. Savukārt tiem, kas biļetes iegādājušies ar ceļojumu aģentūras starpniecību, ieteicams sazināties ar attiecīgo aģentūru.
Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot "airBaltic" Zvanu centram pa tālruni +371 67280422.
Latvijas valstspiederīgie, kuri atrodas reģionā, aicināti reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā Latvija.gov.lv vai mobilajā lietotnē “Ceļo droši”, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa diennakts tālruni +371 26337711 vai e-pastu palidziba@mfa.gov.lv.
"airBaltic" norāda, ka turpina cieši sekot situācijai un sadarbojas ar valstu un starptautiskajām aviācijas iestādēm. Uzņēmums uzsver, ka pasažieru un apkalpes drošība ir galvenā prioritāte.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Triecienos nogalināts Irānas augstākais garīgais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.