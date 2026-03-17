Ne visas zvaigznes savus "Oskarus" glabā plauktā.
Slavenības
Šodien 06:22
Holivudas zvaigznes atklāj, kur glabā savus "Oskarus" - no vannasistabas līdz muzejam
Zvaigznes ļoti atšķiras tajā, kur glabā savas grūti nopelnītās balvas.
Piemēram, Džūlija Robertsa, Viola Deivisa un Rīza Viterspūna savus "Oskarus" novietojušas labi redzamās vietās — attiecīgi salonā, kabinetā un viesistabā. Citas izvēlējušās daudz mazāk pamanāmas vietas, kuras būtu cienīgas īstām dārgumu medībām, tostarp vannasistabas, virtuves, muzejus vai pat savu mīļoto mājas.
Atbildes ir tik dažādas, ka tu nekad neuzminētu, kur dažas zvaigznes nolēmušas izrādīt vai uzglabāt savas zelta statuetes.
Par godu 98. Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijai, lūk, ieskats, kur iepriekšējo gadu uzvarētāji izlikuši savu kāroto balvu no Holivudas lielākās nakts.