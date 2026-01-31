Demokrātu publicētie Epstīna foto
Publiskoti jauni bēdīgi slavenā Epstīna lietas materiāli: tajos figurē Tramps un vēl vairākas prominences
Piektdien publiskotajos jaunākajos notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiālos figurē vairākas prominences, arī ASV prezidents Donalds Tramps, "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons un bijušais britu princis Endrū.
Neviens no viņiem šīs lietas ietvaros nav apsūdzēts likumpārkāpumos.
Materiālos bija Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) apkopots saraksts ar apgalvojumiem par seksuāliem uzbrukumiem, kas saistīti ar Trampu. Daudzus apgalvojumus pauduši anonīmi zvanītāji, un tajos ir nepārbaudītas norādes.
Apgalvojumi, daži no tiem ir atstāsti par citu cilvēku teikto, tika nosūtīti FIB Nacionālajam draudu operāciju centram, kas saņem informāciju pa tālruni un elektroniski.
Dokumentā norādīts, ka izmeklētāji veikuši turpmākus pasākumus saistībā vairākiem ziņojumiem. Par dažiem atzīts, ka tie nav ticami. Tramps ilgstoši noliedzis jebkādus pārkāpumus saistībā ar Epstīna lietu. Dokumentu vidū ir e-pasta vēstule, kurā Epstīns apgalvo, ka Geitsam bijuši ārlaulības sakari.
Geitsa fonds paziņojumā laikrakstam "New York Times" noliedza apgalvojumus par dēkām. Jaunie dokumenti liecina par Epstīna un Brensona draudzīgajām attiecībām.
Brensons 2013. gada 11. septembrī Epstīnam nosūtītajā e-pasta vēstulē rakstīja: "Jebkurā laikā, kad jūs būsit šajā pusē, labprāt jūs redzētu. Ja vien jūs atvedīsiet savu harēmu!" Dokumentos ir arī Epstīna un miljardiera Īlona Maska e-pasta sarakste.
Epstīns 2012. gada novembrī Maskam nosūtīja e-pasta vēstuli, kurā jautāja, "cik daudzi jūs būsit, lai ar helikopteru lidotu uz salu?" "Droši vien tikai Talula un es. Kurā dienā/naktī būs mežonīgākā ballīte uz tavas salas," atbildē vaicāja Masks.
Masks platformā "X" norādīja, ka "labi apzinājies, ka dažas e-pasta vēstules sarakstē ar [Epstīnu] var tikt nepareizi interpretētas un izmantotas, lai nomelnotu manu vārdu".
"Mani tas neuztrauc, bet man rūp tas, lai mēs vismaz mēģinātu saukt pie atbildības tos, kas kopā ar Epstīnu pastrādāja smagus noziegumus, jo īpaši tas attiecas uz nepilngadīgu meiteņu riebīgu izmantošanu," norādīja Masks.
Bijušais Lielbritānijas princis Endrū uzaicināja Epstīnu apmeklēt viņu Bakingemas pilī 2010. gada septembrī, kad finansists bija ieradies Londonā.
E-pasta sarakstē lasāms, ka Epstīns sazinājās ar Endrū, lai pajautātu: "Kad jūs vēlētos, lai es... mums būs nepieciešams arī... privāts laiks." Endrū atbildēja: "Mēs varētu ieturēt vakariņas Bakingemas pilī, un tur būs daudz privātuma." Saskaņā ar dokumentiem Endrū izteica šo piedāvājumu pēc tam, kad mēnesi iepriekš Epstīns bija piedāvājis iepazīstināt viņu ar 26 gadus vecu krievieti.
Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq— Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026
Bijušais princis pauda, ka "priecātos viņu redzēt". Tiesa, materiālos nav nekādu norāžu, ka tikšanās būtu notikusi.
Jau ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija.
Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, arī fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.