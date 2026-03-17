Eiropas Savienība nosaka jaunas sankcijas Irānai
Eiropas Savienība (ES) ir noteikusi jaunas sankcijas 16 Irānas fiziskajām personām un trim juridiskajām personām par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, teikts ES valstu ārlietu ministru pirmdien pieņemtā lēmumā.
Sankcijas noteiktas pret personām, kam bijusi svarīga loma ielu protestu apspiešanā janvārī. Tiek lēsts, ka toreiz tika nogalināti vairāk nekā 17 000 cilvēku.
Starp personām, kam noteiktas sankcijas, ir Irānas iekšlietu ministra vietnieks drošības un likumsargāšanas lietās, vairāku Islāma revolūcijas gvardes korpusa vietējo vienību komandieri, un Teherānas kiberpolicijas vadītājs, kuram bija svarīga loma interneta filtrēšanā un cenzūras pasākumu ieviešanā.
Sankcijas noteiktas arī pret Irānas IT pakalpojumu un konsultāciju kompāniju, kuras izstrādātu mobilo lietotni Irānas varas iestādes izmantojušas pilsoņu novērošanai un kontrolēšanai.
ES sankcijas, kas saistītas ar cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, ietver ceļošanas aizliegumu, kā arī aizliegumu sniegt sankcijām pakļautajām personām piekļuvi finanšu līdzekļiem vai ekonomiskiem resursiem. Tās arī liek iesaldēt šo personu un organizāciju aktīvus ES.
Turpmāk ES sankcijas Irānai attieksies uz pavisam 263 fiziskajām personām un 53 juridiskajām personām.