No pedofila Epstīna failiem pazuduši 16 dokumenti, tai skaitā foto ar ASV prezidentu Donaldu Trampu
No ASV Tieslietu departamenta (DOJ) tīmekļa vietnes pazuduši 16 bēdīgi slavenā pedofila un ASV finansista Džefrija Epstīna faili, kas tika publicēti piektdien.
Minētie dokumenti bija publiski pieejami piektdien, bet sestdienas rītā - jau vairs nebija atrodami, DOJ tīmekļa vietnē. Pazudušo failu vidū bija attēls, kurā Epstīns iemūžināts kopā ar savu partneri Gisleinu Maksvelu, ASV prezidentu Donaldu Trampu un viņa sievu Melāniju. Neilgi pēc failu pazušanas DOJ vietnē "X" norādīja, ka "departaments turpinās pārskatīt un rediģēt Epstīna failos atrodamos fotoattēlus un citus materiālus, un tas tiek darīts "piesardzības nolūkos"". Tāpat DOJ šobrīd atsakās norādīt, kad un vai tiks pilnībā publiskoti visi Epstīna faili.
Jāuzsver, ka šis nekonkrētais un paviršais skaidrojums tikai pastiprinājis sabiedrības šaubas par to, kas vēl tiek noklusēts. "Kas vēl tiek slēpts? Sabiedrībai ir tiesības zināt patiesību," Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejā norādīja demokrātu pārstāvji. Tikmēr viena no cietušajām, Marina Lašerda, kuru Epstīns sāka seksuāli izmantot, kad viņai bija vien 14 gadu, pauda sekojošo: “Es atkal jūtos tā, it kā Tieslietu departaments un visa tiesu sistēma mūs pieviltu!"
Ilgi gaidītajos Epstīna failos, kas tika publiskoti 19. decembrī, daudz liecību bija rediģētas, kā arī tajos iztrūka būtiskas informācijas par Epstīna ietekmes zonas patieso apmēru. Tomēr, neskatoties uz to, tajos atklātas vairākas šokējošas ziņas, kā piemēram liecība par to, ka viņš seksuāli izmantojis 14 gadus vecu meiteni, kas mācījās vien 9. klasē. Vēl kādā dokumentā minēts, ka viņš piedāvājis vervētājiem 200 dolārus par katru meiteni, kas viņam tika piegādāta.
Jau ziņots, ka pedofilam Epstīnam piederēja divas salas, ko viņš dēvēja par "Mazo Sentdžeimsu", kas ir 28 hektāru liela, un "Lielo Sentdžeimsu", kuras lielums ir 67 hektāri. Dzīves laikā Epstīns salu apmeklēja bieži, nereti ņemot uz to līdzi savus ietekmīgos draugus. Dažas dienas pēc Epstīna mīklainās nāves Ņujorkas cietumā, 2019. gada 10. augustā FIB aģenti un Ņujorkas policijas departamenta "Mazajā Sentdžeimsā" veica kratīšanu. Tās rezultātā tika atrasts "ievērojams daudzums materiālu, tostarp vairāk nekā 300 gigabaitu datu un fizisku pierādījumu", tolaik norādīja FIB.
Pedofila Džefrija Epstīna sala "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to sauca par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to ...