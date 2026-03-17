MI radītā aktrise Tillija Norvuda tagad uzsākusi karjeru mūzikā
Mākslīgā intelekta (MI) radītā "aktrise" Tillija Norvuda uzsākusi mūzikas karjeru ar dziesmu "Take The Lead", par ko nopietnas bažas paudusi Amerikas Savienoto Valstu aktieru un citu izklaides industrijas profesionāļu arodbiedrība.
Tillija Norvuda ir mākslīgā intelekta radīta "aktrise", kas vēl nesen raisīja plašas diskusijas Holivudas aktieru aprindās. Tagad šī MI izgudrotā būtne sākusi spert arī pirmos soļus mūzikas pasaulē.
Viņas debijas videoklips dziesmai "Take The Lead" vienlaikus ir gan priekšnesums, gan paziņojums par mākslīgā intelekta lomu izklaides nozarē. Dziesmas rindas "MI nav ienaidnieks, tas ir atslēga," uzsver Norvudas vēstījumu, ka modernās tehnoloģijas var papildināt, nevis aizstāt cilvēku radošumu.
Videoklipā skatāmi sirreāli MI radīti vizuālie efekti.
Tillija Norvuda parādīta sniedzam priekšnesumu milzīgā arēnā, iekāpjot limuzīnā un sev raksturīgo rozā flamingo ieskauta.
Rotaļīgas norādes uz viņas mākslīgo dabu ietver neizpildītu “robota testu”.
Lai uzsvērtu cilvēku ieguldījumu šī projekta radīšanā, video iesākas ar brīdinājumu: "Šo produktu radījuši 18 īsti cilvēki – no dizaineriem līdz kostīmu māksliniekiem, suflieriem, montētājiem un aktieriem."
Tili Norvuda saņem kritiku
Neskatoties uz radošo pieeju, Norvudas eksistence ir izraisījusi spēcīgu kritiku. Amerikas Savienoto Valstu aktieru un citu izklaides industrijas profesionāļu arodbiedrība (SAG-AFTRA) kritizējusi viņas radīšanu, apgalvojot, ka MI izveidotie personāži "izmanto zagtus priekšnesumus, lai atņemt reāliem aktieriem darbu, apdraudot iztiku un samazinot cilvēku mākslas vērtību".
Tillijas Norvudas radītāja, “Particle6” dibinātāja Elīne Van Der Veldena, aizstāvējusi izveidoto personāžu kā "radošu darbu" un "mākslas objektu." "Es skatos uz MI nevis kā cilvēku aizstājēju, bet kā jaunu instrumentu," viņa paskaidroja.