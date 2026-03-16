Mercs skarbi atbild Trampam par viņa pēdējiem draudiem
Karam Tuvajos Austrumos, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai, nav nekāda sakara ar NATO un tas nav NATO karš, pirmdien paziņojis Vācijas kanclera Frīdriha Merca preses pārstāvis.
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien aicināja Dienvidkoreju, Franciju, Ķīnu, Lielbritāniju un citas valstis palīdzēt nodrošināt jūras satiksmi Hormuza šaurumā, kuru Irāna ir pasludinājusi par slēgtu ASV un ASV sabiedroto satiksmei.
Vēlāk Tramps palielināja spiedienu uz NATO sabiedrotajiem, intervijā laikrakstam "Financial Times" paziņojot, ka NATO gaidāma "ļoti slikta" nākotne, ja ASV sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt globālajam naftas eksportam svarīgo Hormuza šaurumu.
"NATO ir alianse teritorijas aizsardzībai", un pašreizējā situācijā "trūkst mandāta NATO [spēku] izvietošanai", regulārajā preses konferencē paziņoja Vācijas valdības preses sekretārs Štefans Kornēliuss.
Mercs piektdien izteicās, ka karš Tuvajos Austrumos ir jāizbeidz pēc iespējas ātrāk, jo konflikts "nevienam nenes labumu un daudziem, tostarp mums, nodara ekonomisku kaitējumu".
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss šodien atsevišķā preses konferencē pavēstīja, ka Vācija vēlas, lai visi konfliktā iesaistītie nepieļautu turpmāku situācijas militāru eskalāciju. Vācija militāri neiesaistīsies, bet Berlīne ir gatava atbalstīt diplomātiskos centienus, lai "nodrošinātu drošu caurbraukšanu Hormuza šaurumā", paziņoja ministrs. "Mēs esam nonākuši situācijā, kuru mēs neizprovocējām (..). Šis karš sākās bez jebkādām konsultācijām," viņš piebilda.
Pistoriuss uzsvēra, ka Vācijas galvenā atbildība austrumu flangs un tālie ziemeļi. "Ko Donalds Tramps sagaida no saujiņas Eiropas fregašu Hormuza šaurumā, ar ko varenā ASV flote nespēj tikt galā pati? Tas ir jautājums, ko es sev uzdodu," norādīja Vācijas aizsardzības ministrs.