Putins Krievijas armijai noteicis jaunu termiņu Donbasa ieņemšanai
Krievijas okupācijas armija ir savākusi 150 000 karavīru lielus spēkus, lai ieņemtu Pokrovskas un Mirnohradas pilsētas Doneckas apgabalā.
Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa atklāj, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir pavēlējis Krievijas okupācijas armijai pilnībā ieņemt Ukrainas Doneckas apgabalu līdz 2026. gada aprīlim, vēsta "lb.ua".
Viņš ziņo, ka Krievijas okupācijas armijas vadība saņēma pavēli sasniegt Doneckas apgabala administratīvās robežas līdz 2026. gada marta beigām vai, vēlākais, aprīļa sākumam. Putina vēlmes iemesls nav zināms.
Krievijas diktators iepriekš vairākkārt ir noteicis termiņus, kuros Krievijas armijai jāieņem Donbass, taču šie termiņi vienmēr ir tikuši atlikti.Palisa ir pārliecināts, ka Krievijas okupantiem neizdosies ieņemt visu Doneckas apgabalu līdz jaunajam "termiņam".
Krievijas armija jau pusotru gadu cenšas ielenkt un ieņemt Pokrovskas un Mirnohradas pilsētas Donbasā, šim nolūkam koncentrējot 150 000 karavīru lielu karaspēku, taču līdz šim tas nav izdevies. Ukrainas bruņotie spēki notur savas pozīcijas Pokrovskas un Mirnohradas ziemeļu rajonos. Pokrovskā kontaktlīnija iet pa dzelzceļu, bet Mirnohradā tā stiepjas no ziemeļu rajoniem līdz Krasnij Limanai un Rodinskei.
Pavlo Palisa atzīmēja, ka Krievijas armija turpina mēģinājumus virzīties uz priekšu Zaporižjas apgabalā (kur notiek kaujas par Huļajpoles pilsētu, kur krievi uzsāka ofensīvu 2025. gada oktobra beigās – red. ), kā arī izveidot tā saukto "buferzonu" Harkivas, Sumu un Dvipropetrovskas apgabalos.
Putins pieprasa Ukrainai izvest savu armiju no visa Doneckas apgabala, apmaiņā pret to solot parakstīt miera līgumu.
Okupēto Ukrainas teritoriju nākotne Abū Dabī tika apspriesta trīspusējās sarunās starp Ukrainu, ASV un Krieviju, kas notika 2026. gada 23. un 24. janvārī.
Šajā sanāksmē katra puse prezentēja savu redzējumu par Krievijas armijas okupēto Ukrainas teritoriju nākotni. Prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš vairākkārt ir paziņojis, ka Ukraina nekad juridiski neatzīs Krievijas armijas okupētās Ukrainas teritorijas par Krievijas teritoriju. Viņš norādīja, ka ukraiņi "neatdos savas zemes krieviem", jo tas ir pretrunā ar Ukrainas konstitūciju.