Donbass apmaiņā pret garantijām? Medijs ziņo par ASV signāliem Ukrainai
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija signalizējusi Ukrainai, ka ASV drošības garantijas ir atkarīgas no tā, vai Kijiva piekritīs miera līgumam, kas, visticamāk, paredzēs Donbasa atdošanu Krievijai, otrdien vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz astoņiem avotiem, kas ir pazīstami ar sarunu gaitu.
Vašingtona arī ļāvusi noprast, ka tā varētu piedāvāt Ukrainai vairāk ieroču, lai miera laikā stiprinātu tās armiju, ja Kijiva piekritīs atkāpties no tās kontrolētās Doneckas apgabala daļas.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka ASV dokuments par drošības garantijām Ukrainai ir "simtprocentīgi gatavs", un Kijiva gaida, kad Vašingtona noteiks laiku un vietu dokumenta parakstīšanai.
Zelenskis konsekventi uzstāj, ka Ukrainas teritoriālā integritāte ir jāievēro jebkurā miera līgumā, kura mērķis ir izbeigt karu.
Ukraina arvien vairāk šaubās, vai Vašingtona apņemsies sniegt drošības garantijas, "Financial Times" sacīja augsta ranga Ukrainas amatpersona, piebilstot, ka ASV "pārtrauc sarunas ikreiz, kad var parakstīt drošības garantijas".
Kijiva vēlas garantiju apstiprinājumu, pirms tā piekāpjas teritoriju jautājumā.
Tomēr ASV uzskata, ka Ukrainai ir jāatdod Donbass, lai izbeigtu karu, un neizdara spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai tas atteiktos no šīs prasības, norāda "Financial Times".
Cilvēks, kas pārzina ASV nostāju, laikrakstam sacīja, ka Vašingtona "nemēģina uzspiest Ukrainai nekādas teritoriālas piekāpšanās", piebilstot, ka drošības garantijas ir atkarīgas no abu pušu piekrišanas miera līgumam.
Pēc nedēļas nogalē notikušajām sarunām Abū Dabī Kremlis pirmdien paziņoja, ka teritoriju jautājums joprojām ir būtisks, lai panāktu jebkādu vienošanos par karadarbības pārtraukšanu Ukrainā.
ASV vadīto miera sarunu gaitā Krievija pieprasījusi, ka Ukrainas karaspēks ir jāatvelk no Doneckas apgabala daļas, ko Krievijas karaspēkam nav izdevies sagrābt.
Šajā teritorijā izveidotas spēcīgas ukraiņu aizsardzības līnijas, un tās atdošana pavērtu krieviem ceļu tālākai uzbrukuma izvēršanai rietumu virzienā.