Nav nekāda kompromisa, Ukraina saskaras ar spiedienu Abū Dabī, tostarp arī no ASV puses
Kijivas un Maskavas miera sarunu centrālais jautājums joprojām ir vissarežģītākais visā procesā.
Ukrainas un Krievijas sarunās Abū Dabī neizdevās panākt izrāvienu centrālajā jautājumā – teritorijām. CNBC ziņo, ka abas puses nespēja vienoties par kompromisu. Rakstā uzsvērts, ka ASV iesaistīšanās kā starpniekam būtiski neietekmēja sarunu procesu.
Delegācijas tikšanās laikā AAE galvaspilsētā Kijivas pārstāvji saskārās ar spiedienu teritoriālajā jautājumā, tostarp no Vašingtonas puses, pieprasot panākt vienošanos par katru cenu.
Maskava turpina uzstāt, lai Ukraina pirms karadarbības pārtraukšanas nodotu Krievijai visu Donbasu, ne tikai ieņemtās teritorijas, bet arī tās teritorijas, kas paliek Kijivas kontrolē. Krievijas diktators Putins to uzskata par galveno nosacījumu kara izbeigšanai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka teritoriālais jautājums ir trīspusējo sarunu centrālā tēma. Viņš uzsvēra, ka Krievijai ir jābūt gatavai apturēt karu, ko tā ir sākusi, piebilstot, ka vēl ir pāragri izdarīt secinājumus par tikšanās rezultātiem. Viņš norādīja, ka Kijiva pastāvīgi sazinās ar sarunu vedējiem.
Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs ziņoja, ka sarunās tika apspriesti kara izbeigšana un sarunu procesa turpmākā loģika. Tomēr nekādas konkrētas vienošanās netika panāktas. Tikmēr sarunas notiek, kad pastiprinās Krievijas triecieni Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas Ārlietu ministrija jau ir paziņojusi, ka tas negatīvi ietekmē sarunu procesu. Vairākās pilsētās, tostarp Kijivā, spēcīgu salnu laikā ir ziņots par elektroenerģijas un apkures pārtraukumiem. Enerģētikas amatpersonas brīdina par humānās katastrofas risku, ja uzbrukumi turpināsies.
No Savienotajām Valstīm sarunās piedalās ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners, Federālā iepirkumu dienesta komisārs Džošs Gruenbaums, ASV armijas ministrs Dens Driskols un NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Alekss Grinkevičs.
Krievijas delegācijas sastāvā ir militārās izlūkošanas un bruņoto spēku pārstāvji.
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs pirms Abū Dabī sarunām uzsvēra, ka Krievijas nostāja visiem ir labi zināma - Ukrainas karaspēkam jāatstāj Donbasa teritorijas, ko krievi četru gadu laikā tā arī nav spējuši iekarot.