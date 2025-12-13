Krievija palielina spēkus pie Pokrovskas. "Situācija saglabājas sarežģīta," norāda Sirskis
Krievijas armija nosūtījusi papildu rezerves uz Pokrovskas un Mirnohradas virzieniem Doneckas apgabalā, paziņojis Ukrainas armijas komandieris ģenerālis Oleksandrs Sirskis, apmeklējot Ukrainas pozīcijas šajā frontes sektorā.
“Situācija saglabājas sarežģīta – ienaidnieks pastiprina spiedienu,” viņš brīdināja. Pokrovska jau vairāk nekā gadu ir viens no galvenajiem Krievijas uzbrukuma mērķiem, un līdzās esošā Mirnohrada kļūst par nākamo iespējamo ieņemšanas mērķi.
Ukrainas spēki turpina īstenot aktīvās aizsardzības taktiku, cenšoties nostiprināt pozīcijas un vietām pat izspiest ienaidnieku, sacīja Sirskis. Tiek veikti konkrēti soļi aizsardzības stiprināšanai, tostarp uzlabota loģistika, ugunsatbalsts, vienību koordinācija un apgāde. Tikmēr Krievijas karavīri izmanto nelabvēlīgos laikapstākļus – miglu un lietu –, lai nelielās grupās virzītos uz priekšu bez smagās tehnikas.
Tiek ziņots arī par krievu karavīriem civilajā apģērbā, kas ir kara likumu pārkāpums.
Neraugoties uz Krievijas apgalvojumiem, Ukrainas desanta spēki paziņojuši, ka Pokrovska un Mirnohrada nav ielenktas. Tomēr saskaņā ar analītiskās platformas "Deep State" datiem aptuveni puse Pokrovskas šobrīd atrodas Krievijas kontrolē, un uzbrukums Mirnohradā notiek jau no trim virzieniem. Šis frontes posms kļūst par vienu no galvenajiem kaujas punktiem Donbasā, kur Ukraina cīnās par katru metru zemes.