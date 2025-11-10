Ienaidnieks cieš milzīgus zaudējumus. Ukrainas Ģenerālštābs ziņo par kaujām Pokrovskā un Mirnohradā
Ukrainas bruņotie spēki pārliecinoši notur savas pozīcijas un iznīcina krievu okupantus Mirnohradas pieejās un Pokrovskas pilsētvidē, norāda Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba pārstāvis majors Andrejs Kovaļovs.
"Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijas aizsardzība turpinās. Situācija joprojām ir sarežģīta un dinamiska. Šeit ienaidnieks izmanto visas pieejamās rezerves, bet tā vietā cieš tikai milzīgus zaudējumus," paziņoja Kovaļovs.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas vienības Mirnohradā pārliecinoši tur savas pozīcijas un iznīcina krievu okupantus pilsētas pieejās.
Loģistika pilsētā ir sarežģīta, bet tiek veikta. Ziņojumi par ienaidnieka pilnīgu uguns kontroli pār Ukrainas Aizsardzības spēku loģistikas ceļiem jeb pilsētas operatīvo ielenkumu neatbilst patiesībai.
"Pilsētu aizstāvošās vienības vakar saņēma nepieciešamos ieročus un munīciju. Turklāt tika veikta personāla rotācija un ievainoto evakuācija. Tādā pašā veidā tiek nodrošināta arī mūsu vienību loģistika un rotācija Pokrovskā," viņš piebilda.
Kā uzsvēra Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba pārstāvis, turpinās aktīvi pretpasākumi pret ienaidnieka kājnieku grupējumiem, kas mēģina nostiprināt savas pozīcijas Pokrovskā. Pilsētā turpinās meklēšanas un trieciena operācijas, un tiek iznīcinātas ienaidnieka pozīcijas pilsētas teritorijā.
Kaujas par Pokrovsku un Mirnohradu
Iepriekšējie ziņojumi liecināja, ka Krievijas virzības temps Pokrovskā un tās apkārtnē ir īslaicīgi palēninājies, taču ienaidnieks turpina mēģināt bloķēt Ukrainas Bruņoto spēku loģistikas maršrutus Mirnohradas apgabalā.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija cenšas pēc iespējas ātrāk ieņemt Pokrovsku, lai radītu iespaidu, ka tā spēj pilnībā kontrolēt Donbasu.
Iepriekš Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs noliedza Krievijas propagandas apgalvojumus par iespējamo "Pokrovskas ielenkšanu".
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina ieņemt pozīcijas Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijā, taču situācija joprojām ir saspringta. Krievijas vienības jau ir iekļuvušas pilsētā, bet Ukrainas karaspēks aktīvi cīnās, lai okupantus padzītu.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 10. novembra rītam sasnieguši 1 152 160 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1090 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 342 tankus, 23 552 bruņutransportierus, 34 349 lielgabalus un mīnmetējus, 1538 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1239 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 79 425 bezpilota lidaparātus, 3926 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 66 957 automobiļus un autocisternas, kā arī 3993 specializētās tehnikas vienības.