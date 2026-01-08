Pasaulē
Ukrainas desantnieki netālu no Pokrovskas sakauj krievu kolonnu, sagādājot okupantu armijai postošus zaudējumus
Krievijas armija turpina zaudēt vienības Pokrovskas virzienā. Pēdējā lielajā uzbrukumā ienaidnieks cieta smagus zaudējumus, ko sagādāja Ukrainas bruņoto spēku 46. atsevišķā gaisa desanta motorizētā brigāde
Krievijas armija uzsāka jaunu uzbrukuma mēģinājumu Pokrovskas virzienā, kas, kā parasti, beidzās ar sakāvi. Ienaidnieks uzsāka ofensīvu Ukrainas gaisa desanta karaspēka 46. atsevišķās gaisa mobilās brigādes aptvertajā teritorijā. Bruņotā kolonna tika apšaudīta ar artilērijas uguni un bezpilota lidaparātu triecieniem, nogalinot 59 Krievijas karavīrus un ievainojot vēl sešus.
Lielajā uzbrukumā Krievijas okupācijas armija cieta smagus zaudējumus.
Brigāde savā "Facebook" lapā vēsta, ka tika iznīcināti divi tanki, divas bruņumašīnas un divi transportlīdzekļi. Publicētajā video redzams, kā ienaidnieka karavīri izklīst pēc uzbrukumiem to bruņutehnika. Pēc tam tie mežainās teritorijās tiek izsekoti ar bezpilota lidaparātiem (FPV).