ASV Valsts departaments publicē draudīgu vēstījumu krievu valodā
ASV Valsts departamenta krievu valodas kontā vēstījums, kas varētu būt kā vāji slēpti draudi Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.
Президент Трамп — человек дела.— США по-русски (@USApoRusski) January 5, 2026
Не знали? — Теперь знаете. pic.twitter.com/t5QvngATg2
Publicētajā attēlā redzams ASV prezidents Donalds Tramps ar valsts sekretāru Marko Rubio un Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktoru Džonu Retklifu. Attēlā lieliem burtiem krieviski rakstīts “Nespēlējiet spēlītes ar prezidentu Trampu”, bet paraksts vēsta “Prezidents Tramps ir cilvēks, kas rīkojas. Nezinājāt? Tagad zināt.”
Līdzīgs vēstījums pausts arī Irānā izmantotajā farsi valodā, šādi “caur puķēm” brīdinot Teherānas ajatollu režīmu, ka pēc Nikolasa Maduro krišanas Venecuēlā, viņi var būt nākamie.
رئیسجمهور ترامپ مرد عمل است.— USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 4, 2026
اگر نمیدانستید، حالا میدانید. https://t.co/eYvbMXpmuc pic.twitter.com/WtxROv3Xpn
Pirms tam ASV Valsts departaments mikroblogošanas vietnē “X” oficiāli paziņoja, ka rietumu puslode ir ASV ekskluzīvo interešu zona. “Prezidents Tramps nepieļaus draudus mūsu drošībai,” paziņoja departaments.
Krievija uz Valsts departamenta vēstījumu atbildēja ar taisnošanos, ka tā godprātīgi izpilda visas pērn Trampa un Putina Aļaskas tikšanās laikā noslēgtās vienošanās, un žēlošanos par ukraiņu uzbrukumu Putina rezidencei, ko ASV specdienesti “nevarēja nezināt”.
Valsts domes Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Čepa paziņoja, ka Krievija ne ar vienu nespēlē politiskās spēles un nekavējās pasūdzēties par “sliktajiem ukraiņiem”. “Ankoridžā mēs norādījām savu nostāju, un mēs to ievērojam. Dažas stundas pēc mūsu paziņojuma par uzbrukumu rezidencei CIP nekavējoties atbildēja, ka viņiem nav nekādas informācijas, taču pilnīgi skaidrs, ka bez specdienestu dalības šādu uzbrukumu nebūtu bijis iespējams īstenot”. Viņš uzskata, ka Valsts departamenta paziņojums varētu būt ASV reakcija uz “mūsu paziņojumu par to, ka mēs būsim spiesti pārskatīt savu attieksmi pret sarunām”.
Svētdien Tramps lika saprast, ka Krievijas apsūdzības "atentātā" pret Putinu uzskata par mēģinājumu sevi piemuļķot. Toreiz viņš paziņoja, ka neuzskata, ka Ukrainas droni būtu uzbrukuši Putina rezidencei. "Es neticu, ka šis uzbrukums notika," sacīja Tramps žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties no Floridas. Tramps teica, ka "kaut kas" notika netālu no Putina rezidences, taču pēc pierādījumu izvērtēšanas amerikāņu amatpersonas secinājušas, ka Ukraina nav uzbrukusi rezidencei.
Sākotnēji Tramps pēc telefonsarunas ar Putinu kritizēja Ukrainu par to, ka tā esot veikusi šādu uzbrukumu. Savukārt Kijiva kategoriski noliedza, ka tā būtu veikusi šādu uzbrukumu.
Medijos bija minēts, ka 31. decembrī Trampu par izlūkdienestu secinājumiem informējis Retklifs. Pēc tikšanās ar Retklifu Tramps savā platformā "Truth Social" dalījās ar tabloīda "New York Post" komentāru, kas bija ļoti kritisks attiecībā pret Krieviju. "New York Post" publikācijā Putins raksturots kā patiesais šķērslis ceļā uz mieru.
29. decembrī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka iepriekšējā naktī Ukraina esot mēģinājusi uzbrukt Putina Valdajas rezidencei Novgorodas apgabalā. Lavrovs apgalvoja, ka uz Putina rezidenci esot lidojis 91 drons, visi iznīcināti. Viņš draudēja, ka Krievija noteikti atriebsies un arī pārskatīs “sarunu pozīciju”. “Krievijas Federācijas sarunu pozīcija tiks pārskatīta, ņemot vērā Kijivas režīma galīgo pāreju uz valsts terorisma politiku,” aci nepamirkšķinot paziņojis Ukrainu jau 1405 dienas postošās agresorvalsts ārlietu un vienlaikus arī propagandas rupors Lavrovs. “Krievijas Federācijas bruņotie spēli jau ir noteikuši atbildes trieciena laiku un objektus.”
Pēc Lavrova paziņoja Krievijas amatpersonas un propagandisti aizvien histēriskāk sāka trakot par "Kijivas teroristisko režīmu", prasot iespējami briesmīgāku atmaksu.
Pēc divu dienu klusēšanas Krievijas Aizsardzības ministrija stāstīja par Krievijas pretgaisa aizsardzības varonīgo darbu, atvairot Ukrainas dronu veselas 13 stundas ilgo un intensīvo uzbrukumu Kremļa diktatora Vladimira Putina Valdajas rezidencei Novgorodas apgabalā. Tiesa, vietējais izdevums “Možem objasņitj” atsaucās uz vietējo iedzīvotāju teikto, kuri par šo titānisko cīņu neko neesot dzirdējuši, un nekādus brīdinājumus par ienaidnieka dronu tuvošanos neesot saņēmuši.