Medvedevs pieļauj Vācijas kanclera Merca nolaupīšanu pēc "Maduro scenārija"; seko asa Berlīnes reakcija
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, komentējot ASV operāciju pret Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, pieļāvis iespēju, ka līdzīga "specoperācija" varētu tikt vērsta arī pret Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
"Neonacista Merca nolaupīšana varētu kļūt par lielisku sižeta pavērsienu šajā karnevāla seriālā. Šeit maz kas vairs var pārsteigt. Daļa reālisma ir arī šādā scenārijā," izteicies Medvedevs. Viņš arī piebildis, ka Vācijas kancleru "ir par ko vajāt pat Vācijā", tādēļ "nebūtu žēl".
Komentējot ASV operāciju Venecuēlā, bijušais Krievijas prezidents platformā "X" (angļu valodā) norādīja: "Trampa komanda stingri un ciniski aizstāv savas valsts intereses." Pēc Medvedeva domām, Maduro gāšanai neesot nekāda sakara ar narkotikām, bet gan tikai ar naftu. Viņš gan apšaubīja, vai ASV spēs pārvaldīt Venecuēlu no attāluma.
Team Trump is tough and cynical in advancing its country’s interests. Removing Maduro had nothing to do with drugs – only oil, and they openly admit this. Lex fortissimum is clearly stronger than ordinary justice, but whether they can run Venezuela remotely is a big question.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 4, 2026
Berlīne nosoda Medvedeva izteikumus par Merca iespējamo nolaupīšanu
Berlīne pirmdien stingri nosodījusi bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva izteikumus, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs varētu tikt nolaupīts līdzīgā operācijā, kādā ASV sagūstīja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
"Mēs stingri nosodām šādus draudus," paziņoja valdības preses pārstāvis. Viņš norādīja, ka valdība neuzskata par nepieciešamu pastiprināt Merca apsardzi, piebilstot, ka par kanclera drošību atbildīgie darbinieki ir vieni no labākajiem pasaulē.
Medvedevs, kurš kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā regulāri izceļas ar agresīviem un draudīgiem paziņojumiem rietumvalstu līderu virzienā, kopš 2022. gada aprīļa ir iekļauts ES un ASV sankciju sarakstos. Lai gan viņš tiešā veidā neietekmē militāro operāciju plānošanu, analītiķi viņa izteikumus bieži vērtē kā Kremļa oficiālās nostājas radikālāko izpausmi.