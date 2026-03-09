Sprādzieni un biezi dūmu mutuļi: ukraiņi ar ballistiskajām raķetēm iznīcina Krievijas bāzi netālu no Doneckas
Ukrainas "ATACMS" un "Storm Shadow" raķetes trāpīja Krievijas bezpilota lidaparātu bāzei Doneckas lidostas tuvumā. Izlūkdienesti pirms uzbrukuma šajā apgabalā reģistrēja lielu skaitu bezpilota lidaparātu.
Publicēti jauni video, kur redzams spēcīgs trieciens okupētajai Doneckai un tā sekas. Krievija izmantoja šo ēku kompleksu kā bāzi dronu uzbrukumiem. Ukrainas ilūkdienests norāda, ka trieciens notika laikā, kad okupācijas spēki gatavoja kārtējo dronu palaišanu. Uzbrukums notika 7. martā un tika veikts, izmantojot "ATACMS" un "Storm Shadow" ballistiskās raķetes. Trieciens tika veikts tieši tajā vietā, kur tika gatavots uzbrukums.
Jauni izlūkdienestu materiāli apstiprina, ka trieciena laikā lidostā atradās liels skaits dronu. Tieši šeit Krievijas vienības tos gatavoja vēl vienam uzbrukumam Ukrainas pilsētām. Faktiski objekts tika izmantots kā uzbrukuma dronu montāžas, glabāšanas un apmācības vieta. Trieciens šim objektam izjauca vēl vienu Krievijas armijas mēģinājumu uzbrukt Ukrainas infrastruktūrai.
Izlūkdienesti bāzi identificēja jau iepriekš
Pirms trieciena Ukrainas izlūkdienesti veica detalizētu mērķa izlūkošanu. Drons "Buntar-3" uzraudzīja aktivitātes lidostā un fiksēja dronu koncentrāciju. Pēc mērķa apstiprināšanas objektam tika trāpītas ar tālas darbības rādiusa raķetēm. Publicētajos materiālos redzams spēcīgs sprādziens un biezi dūmu mutuļi, kas paceļas no iznīcinātās lidostas ēkas.
Aculiecinieki Doneckā fiksē kolosālu iznīcību
8. martā soctīklos tika publciētas daudzas aculiecinieku uzņemtas fotogrāfijas un video. Spriežot pēc video materiāliem, trieciena sekas ir ļoti nopietnas. Vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka trieciens tika veikts ar raķetēm. Pēc uzbrukuma debesīs pacēlās milzīgi dūmu mutuļi, un bija dzirdama atkārtota detonācija. Vietēji izvirzīja teoriju, ka mērķis bijis "Shahed"/"Geran" kamikadzes dronu noliktava.
Ietekmīgais OSINT projekts "KiberBorošno" paskaidroja situāciju. Viņš apstiprināja, ka trieciens tika veikts pa militāru mērķi, proti, munīcijas noliktavai, ko Krievijas bruņotie spēki bija izvietojuši "Točmaš" rūpnīcas teritorijā netālu no Doneckas lidostas.
"Šis ir vakar (7. martā – red.) veiktās operācijas turpinājums, izmantojot "Storm Shadow" un "ATACMS". Tika tieši trāpīts "Gerbera" un "Shahed" bezpilota lidaparātu apmācības un palaišanas vietām, kas tika izmantotas mīnēšanai, izlūkošanai un triecieniem frontes līnijās," sacīja eksperti.
Ukrainas Aizsardzības spēki pagaidām nav komentējuši šo informāciju. Tikmēr pirmie uzbrukuma seku attēli jau ir parādījušies tiešsaistē. Spriežot pēc videoierakstiem, no rūpnīcas palikušas tikai drupas ar milzīgiem postījumiem.