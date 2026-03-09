Ungārijā nomedīts ļoti neparasts stirnu buks, kuram ir reta anomālija
Kāds austriešu mednieks vārdā Jirgens dalījies ar savu neparasto pieredzi medību laikā Ungārijā 2025. gada 1. augustā.
Viņš medijam "Chasson" norāda, ka Ungārijā bija ieradies ar medību aģentūras "Fallerjagd" starpniecību, un ar neparasto stirnu viņš sastapās jau pirmajā medību dienā. Lai gan sākotnēji šķita, ka dzīvnieks ne ar ko neatšķiras no citām stirnām, pieejot tam klāt mednieks atskārta, ka stirnai izveidojusies neparasta anomālija - tai bija piecas kājas.
Papildu ekstremitāte auga augšstilba iekšējā pusē un bija pilnībā izveidojusies – tā pat beidzās ar nagu, un svēra 350 gramus. Tas liek domāt, ka papildu kāja, visticamāk, dzīvniekam būtiskas ciešanas vai kustību traucējumus neradīja.
Līdzīgs gadījums iepriekš fiksēts arī Igaunijā, kad fotogrāfs Vladimirs Karjalainens Tartu reģionā iemūžināja stirnu ar piecām kājām. Precīzu dzīvnieka atrašanās vietu viņš neatklāja, baidoties, ka cilvēki sāks uz konkrēto mežu doties, lai dzīvnieku traucētu. Pēc viņa teiktā, papildu ekstremitāte stirnai acīmredzami netraucēja – dzīvnieks pārvietojās mierīgi un pat skrēja.
Šādas neparastas anomālijas savvaļas dzīvniekiem var rasties vairāku iemeslu dēļ. Visbiežāk tās saistītas ar embrija attīstības traucējumiem augļa veidošanās stadijā. Dažkārt tā var būt nepilnīgi attīstīta dvīņa atliekas, kad viena embrija daļa saplūst ar otru. Retāk šādas deformācijas var izraisīt ģenētiskas mutācijas, vides faktori vai trauma agrīnā dzīvnieka attīstības posmā. Tieši tāpēc šādi gadījumi ir īpaši interesanti gan biologiem, gan medniekiem, kuri pēta savvaļas dzīvnieku morfoloģiju un populāciju stāvokli.